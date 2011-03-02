تبدیل نیمی از دبیرستانهای کشور به هنرستان

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این امر در راستای هدایت دانش آموزان به شاخه ها فنی و حرفه ای و کاردانش صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه افزایش هنرستانها یکی از برنامه های تحول بنیادین در آموزش و پرورش است، یادآور شد: در این راستا یکی از بندهای برنامه پنجم توسعه ایجاد یک رشته مهارتی آموزشی در دبیرستانهای کشور است.

وزیر آموزش و پرورش دولت دهم افزود: استخدام 12 هزار مهندس فنی در قالب معلمان جدید الاستخدام این وزارتخانه، پذیرش دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه در هنرستانها، انتقال آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم در راستای توجه بیشتر به هنرستانها و همچنین افزایش هنرستانها در یکسال گذشته از برنامه های وزارت آموزش وپرورش بوده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه در یکسال گذشته میانگین رشد هنرستانها در کشور 3 درصد بوده است، ادامه داد: این در حالیست که این میزان در استان لرستان 6 درصد بوده است.

وی خاطر نشان کرد: سیاست آموزش و پرورش بر این است که تا 3 سال آینده حداقل نیمی از دبیرستانهای کشور به هنرستان تبدیل شود.

وزیر آموزش و پرورش دولت دهم همچنین در مورد آخرین وضعیت نیروها خرید خدمات آموزشی این وزارتخانه، بیان داشت: بر اساس آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص این نیروها تعیین شورای حقوقی مطابق این مصوبه صورت گرفته است تا این شورا قانون مجلس را تحلیل و بررسی کند.

حاجی بابایی ادامه داد: سال آینده آزمون استخدامی را برگزار می کنیم که بر اساس این آزمون مطابق با آنچه قانون مجلس شورای اسلامی گفته است عمل خواهیم کرد.