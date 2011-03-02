117 میلیارد تومان پروژه مطالعه شده در فارس آماده اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامرضا غلامی ظهر چهارشنبه در مراسم دیدار مسئولان و کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری با استاندار فارس گفت: یکی از موارد با اهمیت بحث آبخیزداری و استفاده صحیح از منابع آبی استان است که با توجه به میانگین 150 میلی متری بارش باران طی سالهای اخیر و تغییر فصلی این گونه بارشها از فصل پاییزه و زمستانه به زمستانه و بهاره در تلاشیم با استفاده از روشهای علمی آب های روان را در استان حفظ کنیم.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم که 50 درصد از آبهای روان و هرز آبهای موجود در فارس را در استان نگه داریم که با این حرکت بخشی از نیازهای استان جبران می شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس با بیان اینکه در بحث آب و خاک نیز توجه زیادی صورت گرفته است، افزود: 16 پروژه بزرگ آبخیزداری با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 700 میلیون تومان به مناسبت هفته منابع طبیعی در فارس به بهره برداری خواهد رسید و این اتفاق در حالیست که در دهه فجر سال جاری نیز 17 پروژه آبخیزداری در استنان افتتاح شد.

غلامی تصریح کرد: بحث فرسایش خاک در استان به طور میانگین بین 15 تن تا 25 تن در سال در هکتار است که آمار نامطلوبی برای فارس است.

وی با اشاره به اینکه این استان به سمت بیابانی شدن پیش می رود، تاکید کرد: وجود لکه های بیابانی در استان روبه افزایش است و حتی در شهرستانهای مثل استهبان که همیشه سبز بودند لکه های بیابانی دیده می شود و در شهرستانهایی که از قبل این پدیده در آنها وجود داشته به شکل دیگری خود را نشان می دهد که اگر هر چه سریعتر راه های مقابله ای را مد نظر قرار ندهیم با مشکل فراوان مواجه خواهیم شد.

مدیر کل منابع طبیعی فارس در خصوص خطر روان شدن شن و بروز ریزگردها در استان خاطرنشان کرد: در صورت عدم مقابله مناسب با بیابانی شدن فارس در خرداد سال آینده شاهد بروز پدیده ریزگردها و روان شدن شن در استان خواهیم بود که در حال حاظر برای مقابله بروز چنین وضعیتی کاشت نهال و بیابان زدایی را در دستور کار قرار داده ایم.

غلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت جنگلهای استان نیز گفت: از 10.2 میلیون هکتار از اراضی ملی فارس 2.2 میلیون هکتار جنگل است که با توجه به نوع گونه های مختلف جنگلی، پوشش گونه ای فارس از شمال کشور نیز بیشتر است و تلاش اصلی ما برای حفظ آنها صورت می گیرد که در این راستا میزان 117 هزار هکتار از جنگلهای استان بهبود شده است.

پنج هزار و 757 هکتار از ارضی ملی بازگردانده شد

مدیر کل منابع طبیعی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مقابله با زمین خواران و حفظ بیت المال از جمله فعالیتهای مهم این ارگان است، تصریح کرد: در بحث حفاظت از منابع بیت المال طی یک سال گذشته پنج هزار و 757 هکتار از اراضی ملی با حکم دستگاه قضایی و مصوبه شورای به بیت المال بازگردانده شد که این حرکت بزرگ ممکن نبود مگر اینکه مقامات ارشد استان کمک کنند.

وی افزود: منابع طبیعی فارس از پس از انقلاب تا یک سال قبل درهیچ زمانی به این اندازه پشتوانه نداشته که همین پشتوانه باعث شده به راحتی در مقابل غول های زمین خواری استان ایستادگی کنیم.

غلامی تصریح کرد: در بحث مقابله با زمین خواری پیش بینی هایی نیز صورت گرفته که در این خصوص دو پاسگاه جدید نیز در این هفته راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی فارس در خصوص سند دار شدن زمینهای ملی استان نیز گفت: مکلف شدیم در این استان 410 هزار هکتار از اراضی ملی را طی یک سال سند دار کنیم که در این راستا بیشتر از این میازن زمین سند دار شده است.

مدیر کل منابع طبیعی فارس در ادامه سخنان خود به وجود زمین برای کشت گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: این استان باید به سمت کشت گیاهان دارویی حرکت کند چراکه پتانسیل و ظرفیت این نوع سرمایه گذاری فراهم است که در این میان زمین مورد نظر به نام دولت ولی در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهیم داد.