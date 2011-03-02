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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

قیام مردم لیبی/

آخرین گروه اتباع مالزی از لیبی خارج شدند

آخرین گروه اتباع مالزی از لیبی خارج شدند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سومین و آخرین هواپیمای حامل شهروندان مالزی در لیبی روز چهارشنبه وارد مالزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، هواپیمای حامل باقیمانده اتباع مالزی در لیبی از طریق رُم پایتخت ایتالیا حرکت کرد و در ساعات اولیه امروز صبح در فرودگاه بین المللی کوالالامپور به زمین نشست.

عملیات خروج اتباع مالزی از لیبی دو روز پیش با خروج نود و هشت نفر آغاز شد و نهایتا امروز در آخرین مرحله شهروندان باقیمانده نیز به کشور بازگردانده شدند.
 
این مسافران که در فرودگاه مورد استقبال خانواده های خود قرار گرفتند در گفتگو با خبرنگاران از بازگشت به کشور ابراز خوشحالی کرده و به توصیف اوضاع لیبی پرداختند.
 
یکی از مسافران به خبرنگاران گفت: اوضاع در لیبی غیر قابل کنترل است. بیشتر مغازه ها تعطیل و کمبود غذا روز به روز بیشتر می شود.
 
بحران اخیر لیبی که تا به امروز نزدیک به یکهزار کشته برجا گذاشته است باعث شد بسیاری از کشورها سفارت خود را تعطیل و دست به خروج اتباع خود از این کشور بزنند.
 
کد مطلب 1265421

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