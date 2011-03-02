علی آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: با اجرای فعالیت "من کارت" علاوه بر ثبت اطلاعات مالک خودرو درصورت سرقت خودرو این امکان برای نیروهای پلیس فراهم می‌شود که مکان خودروی مسروقه با ارسال شماره خودروی پارک شده توسط پارکبانان، شناسایی شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح "من‌کارت" در حوزه پارکینگ‌ها، این امکان به افراد داده می‌شود که با ارسال پیامک به شرکت و دادن مشخصات خودروی خود، از محل دقیق پارک مطلع شود.

آبسالان همچنین دسترسی به اطلاعات مکان پارک شده خودرو را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: در طرح قدیم پارک خودرو، امکان برای دسترسی مالک خودرو به اطلاعات مکان‌های پارک شده وجود نداشت.

