83 کیلومتر راه در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

حسن احمدی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: برای توسعه راه های استان تلاش های زیادی صورت گرفته که در این راستا برخی از پروژه های راهسازی خراسان رضوی قبل از نوروز به بهره برداری می رسد.

رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برخی از این قطعات در محورهای پرتردد استان همچون جاده مشهد - تربت حیدریه، جاده تربت حیدریه - فیض آباد و جاده مشهد - سرخس است.

احمدی نوری هدف از اجرای این مهم را تسهیل سفرهای نوروزی و افزایش ایمنی تردد در جاده‌های خراسان رضوی عنوان کرد.

وی همچنین از شدت یافتن فعالیت های بهسازی و آسفالت راه روستایی استان در آستانه سال جدید خبر داد و گفت: ادارات راه و ترابری شهرستان ها برای بهره مندی مردم روستاهای استان از نعمت راه آسفالته، کار احداث و تکمیل پروژه های راه روستایی را با شدت و همت بیشتری ادامه می دهند.

