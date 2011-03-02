مسابقات قرآن کریم کارکنان دانشگاهها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا افزود: معاونت فرهنگی وزارت علوم باهدف تعمیم فعالیت های قرآنی در بین دانشگاهیان برای نخستین بار اقدام به برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم کارکنان دانشگاههای تابع وزارت علوم کرده است.

وی افزود: این مسابقات در بخش شفاهی شامل رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ جزء سی‌ام ، 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ کل و در بخش کتبی شامل رشته مفاهیم قرآنی بوده است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: مرحله دانشگاهی این دوره از مسابقات در ایام اله دهه فجر در 72 دانشگاه کشور برگزار شد که 1700 نفر از کارکنان دانشگاهها در این دوره از مسابقات شرکت کردند که از این تعداد 930 را خانم ها و 770 نفر را آقایان تشکیل دادند.

وی خاطر نشان کرد: مرحله کشوری مسابقات 11 و 12 اسفندماه به میزبانی دانشگاه یزد برگزار خواهد شد و در آن 171 نفر از شرکت کنندگان برگزیده خواهند شد.

دارا درباره تاثیر برگزاری مسابقات قرآنی در توسعه و ترویج فرهنگ کتاب الهی در محیط های دانشگاهی عنوان کرد: ایجاد انگیزه در هر امری اثرگذار است از این رو برگزاری رقابت ها علاوه بر دیگر اثرات مثبت، تاثیر خوبی بر انگیزه بخشی به جامعه دانشگاهی دارد.

وی با بیان این مطلب که در فعالیت های قرآنی دانشگاه ها سه سطح باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: مانوس کردن دانشگاهیان با معارف و مفاهیم قرآنی از طریق فعالیت هایی همچون روخوانی و روانخوانی، ایجاد فضای رقابتی از طریق برگزاری مسابقات در رشته های مختلف و تعمق و تدبر در قرآن سه سطح این فعالیت ها را شامل می شود که باید به ترتیب و پشت سر هم طی شوند.