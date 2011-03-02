طرح هادی در 55 روستای ایلام اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی بخشی ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال تاکنون در مجموع 50 میلیارد ریال اعتبار مصوب عمرانی استانی برای اجرای طرح هادی روستاهای استان ایلام هزینه شده است.

وی بیان داشت: اجرای طرح هادی در 55 روستای ایلام 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی بخش عنوان کرد: همچنین طی سال جاری یک‌ هزار و 500 جلد سند مسکونی روستایی با همکاری ثبت اسناد استان ایلام صادر شده است.

این مسئول یادآور شد: سهمیه مقاوم‌ سازی مسکن روستایی استان ایلام نیز طی سال جاری چهار هزار مسکن بوده که تاکنون دو هزار واحد مسکونی روستایی به بانکهای عامل معرفی و در روستاها فعالیت‌های ساخت و ساز آنها آغاز شده است.



