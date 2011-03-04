خبرگان مهدوی کنی را گزینه مناسبی برای ریاست این مجلس می داند

علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامزد شدن آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری گفت: افرادی که برای ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب می شوند معمولا خودشان داوطلب نمی شوند بلکه نمایندگان دیگر از آنها تقاضا می کنند این نامزدی را بپذیرند. آیت الله مهدوی کنی نیز به اصرار عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به این صحنه وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه رقابت در همه جا و همه انتخابات ها خوب به نظر می رسد افزود: رقابت به معنای تنازع و اختلاف نیست بلکه ممکن است دو دوست و دو فرد همفکر نیز در مقابل یکدیگر برای ریاست مجلس خبرگان کاندید شوند و این موضوع منافاتی با وحدت ندارد.

وی تاکید کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبرگان تشخیص داده اند که آیت الله مهدوی کنی فردی مناسب برای ریاست مجلس خبرگان است و این موضوع نیز بسیار خوب ارزیابی می شود.

شاهرخی با تاکید بر اینکه انتخابات ریاست مجلس خبرگان موضوع بسیار مهمی است افزود: این افراد نخبگان ملت هستند و همواره مورد تایید نظام هستند.