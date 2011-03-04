  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

شاهرخی در گفتگو با مهر:

خبرگان مهدوی کنی را گزینه مناسبی برای ریاست این مجلس می داند

خبرگان مهدوی کنی را گزینه مناسبی برای ریاست این مجلس می داند

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبرگان با دعوتی که به عمل آوردند، آیت الله مهدوی کنی را گزینه مناسب تری برای ریاست این مجلس دانستند.

علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامزد شدن آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری گفت: افرادی که برای ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب می شوند معمولا خودشان داوطلب نمی شوند بلکه نمایندگان دیگر از آنها تقاضا می کنند این نامزدی را بپذیرند. آیت الله مهدوی کنی نیز به اصرار عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به این صحنه وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه رقابت در همه جا و همه انتخابات ها خوب به نظر می رسد افزود: رقابت به معنای تنازع و اختلاف نیست بلکه ممکن است دو دوست و دو فرد همفکر نیز در مقابل یکدیگر برای ریاست مجلس خبرگان کاندید شوند و این موضوع منافاتی با وحدت ندارد.

وی تاکید کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبرگان تشخیص داده اند که آیت الله مهدوی کنی فردی مناسب برای ریاست مجلس خبرگان است و این موضوع نیز بسیار خوب ارزیابی می شود.

شاهرخی با تاکید بر اینکه انتخابات ریاست مجلس خبرگان موضوع بسیار مهمی است افزود: این افراد نخبگان ملت هستند و همواره مورد تایید نظام هستند.

کد مطلب 1265427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها