درگیری شدید در "البریقه" / سرنگونی یک جنگنده توسط انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، انقلابیون امروز یک فروند هواپیمای دولت لیبی که شهر اجدابیا را بمباران می کردند منهدم کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد عوامل معمر القذافی امروز به شهر البریقه یورش بردند. هم اکنون میان انقلابیون و عوامل قذافی درگیری شدیدی حاکم است.

این یورش پس از آن صورت می گیرد که انقلابیون شهر البریقه در 200 کیلومتری جنوب غرب بنغازی را تحت کنترل خود درآورده بودند.

به گفته شاهدان عینی، نیروهای ارتش رژیم لیبی با انواع تجهیزات نظامی همچون تانک و مسلسل وارد مناطق مسکونی البریقه شده اند.

رویترز نیز گزارش داد که معمر القذافی دیکتاتور لیبی "محمد احمد القمودی" را به عنوان وزیر دادگستری و "مسعود عبدالحفیظ احمد" را به عنوان وزیر کشور جدید منصوب کرد.

گفتنی است از نخستین روزهای آغاز قیام مردمی لیبی وزیران دادگستری و کشور لیبی در اعتراض به کشتار وحشیانه معترضین لیبیایی توسط رژیم قذافی از سمت خویش استعفا کردند.