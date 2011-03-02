عصاره ماهی در زنجان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون برنامه ریزی استاندار زنجان ظهر چهارشنبه در مراسم بازدید از این مرکز صنعتی گفت: ارائه خدمات و تسهیلات به طرح های دانش بنیاد از رویکردهای جدید دولت می باشد بنابراین این طرح از جمله طرحهایی است که می تواند در ابعاد صنعتی توانایی های اقتصادی استان را ارتقاء دهد.

علی اکبر کریمی افزود: امروزه با توجه به زندگی ماشینی و محدودیت های مصرف گوشت ماهی و استفاده از فرآورده های جدید سلامت و بهداشت عمومی را ارتقاء خواهد داد.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، با بیان اینکه تولید محصولات فرآوری شده ماهی از تاکیدات برنامه ریزی غذایی کشور است، گفت: عصاره ماهی برای اولین بار در خاورمیانه به صورت نیمه صنعتی در زنجان تولید می شود.



وی اهمیت غذایی ماهی را در سبد غذایی خانوادها یادآور شد و ادامه داد: میانگین مصرف ماهی در رژیم غذایی مردم ایران نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین است و افزایش مصرف ماهی از سیاست های غذایی کشور محسوب می شود.



کریمی افزود: در حال حاضر هر محصولی که بتواند مصرف ماهی و فرآورده های آن را در کشور افزایش دهد مورد حمایت جدی دولت و وزارت بهداشت قرار دارد.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش شیلات و تولید آبزیان استان زنجان، در سال آینده میزان تولیدات آبزیان این استان با 50 درصد رشد 50 هزار تن خواهد رسید.



سهامدار و مشاور واحد صنعتی تولید عصاره ماهی، به عدم رغبت بسیاری از مردم برای استفاده از ماهی در رژیم غذایی اشاره کرد و گفت: عدم استفاده کافی از ماهی در میان کودکان و نوجوانان موجب شده است که میانگین سن رشد قدی کودکان و نوجوانان کاهش یابد.

حمیدرضا شاه محمدی افزود: استفاده از عصاره ماهی درتولید اسنک برای کودکان می تواند بهترین روش برای مصرف این ماده غذایی ارزشمند و بهره مندی از مزایا و فواید آن باشد.



وی بااشاره به اینکه در حال حاضر کپسول عصاره ماهی به عنوان یک مکمل غذایی به صورت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تولید میشود، یادآورشد: باتخصیص اعتبارات لازم می توان این محصول را به عنوان جایگزینی مناسب برای افرادی که از ماهی استفاده نمی کنند معرفی کرد.



شاه محمدی تمامی سرمایه گذاری های صورت گرفته برای تولید این محصول را بدون استفاده از تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: بیش از 30 میلیارد ریال برای راه اندازی فاز اول این واحد نیمه صنعتی هزینه شده و برای تکمیل و ادامه فعالیت نیاز به اعتبارات و تسهیلات بانکی دارد.



سهامدار و مشاور کارخانه تولید عصاره ماهی، با بیان اینکه این واحد نیمه صنعتی در فاز اول برای 50 نفر اشتغال زایی می کند، گفت: با مذاکراتی که با شرکت آلمانی فعال در حوزه تولید محصولات دارویی انجام شده است تلاش میشود تا برای در تولید محصولات این شرکت از دانش فنی بالا و روز استفاده شود.

عصاره ماهی موادی است که تمامی خواص ماهی را با غلظت و شدت 1250 درصد بیشتر از خود ماهی دارا می باشد و سرشار از پروتئین با قابلیت جذب بالا و حاوی امگا3 ، ویتامین های A ، B12 ، K ، D ، E ،کلسیم، فسفر، سلینیم، ید،منیزیم و اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز بدن است.

