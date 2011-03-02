اسدالله بادامچیان نماینده تهران و قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه چه شرایطی بودجود آمده است که آیت الله مهدوی کنی ضرورت دیدند که برای ریاست مجلس خبرگان کاندید شوند گفت: این به تشخیص خود بزرگان و فقها بوده است و آنان نیز مصلحت نظام و انجام وظیفه را در نظر می گیرند بنابراین کاندیداتوری ایشان نیز به این دلیل بوده است.

وی با بیان اینکه من کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان را بسیار خوب ارزیابی می کنم گفت این موضوع نشان دهنده وحدت میان فقها و خبرگان است و نشان می دهد که آنها با یکدیگر تفاهم دارند.

بادامچیان در بیان ارزیابی خود از فضای رقابتی برای ریاست مجلس خبرگان گفت: رقابتی در مجلس خبرگان وجود ندارد بلکه آنان به تکالیف شرعی خود عمل می کنند.