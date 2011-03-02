تمرین مقابله با آلودگی در دریا در خلیج فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد بعد ازظهر چهارشنبه در همایش منطقهای مقابله با آلودگی و جستجو و نجات دریایی در بوشهر اظهار داشت: این تمرین مقابله فردا در محدوده لنگرگاه بوشهر اجرا می شود و در این تمرین از تجهیزات و امکانات جدید پایش و کنترل آلودگی و تجسس و نجات استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه این تمرین با حضور مسئولان بنادر استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و گلستان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این تمرین در دو مایلی لنگرگاه بوشهر بااستفاده از شناور بالگرد و تجهیزات مقابله با آلودگی برگزار می شود.
مدیرکل بنادرو دریانوردی استان بوشهر هدف از برگزاری این مانور را ایجاد وفاق و همدلی و ارتقای روحیه مشارکت و میزان آگاهی دست اندرکاران دریایی نسبت به مباحث آلودگی و نجات دریایی عنوان کرد.
راستاد با اشاره به اینکه این اداره کل مجهز به تجهیزات پیشرفته محصور و جمع کننده آلودگیها از سطح دریا شده است، گفت: برای خرید این تجهیزات که از کشور دانمارک خریداری شده بیش از دو میلیون یورو هزینه شده است.
در همایش امروز مقاله هایی در زمینه اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی فعالیت کمیته ملی اقیانوس شناسی استفاده از سوخت های زیستی در دریا و پاکسازی سواحل به آلودگی نفتی ارائه شد.
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