تمرین مقابله با آلودگی در دریا در خلیج فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد بعد ازظهر چهارشنبه در همایش منطقه‌ای مقابله با آلودگی و جستجو و نجات دریایی در بوشهر اظهار داشت: این تمرین مقابله فردا در محدوده لنگرگاه بوشهر اجرا می شود و در این تمرین از تجهیزات و امکانات جدید پایش و کنترل آلودگی و تجسس و نجات استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تمرین با حضور مسئولان بنادر استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و گلستان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این تمرین در دو مایلی لنگرگاه بوشهر بااستفاده از شناور بالگرد و تجهیزات مقابله با آلودگی برگزار می شود .

مدیرکل بنادرو دریانوردی استان بوشهر هدف از برگزاری این مانور را ایجاد وفاق و همدلی و ارتقای روحیه مشارکت و میزان آگاهی دست اندرکاران دریایی نسبت به مباحث آلودگی و نجات دریایی عنوان کرد.

راستاد با اشاره به اینکه این اداره کل مجهز به تجهیزات پیشرفته محصور و جمع کننده آلودگیها از سطح دریا شده است، گفت: برای خرید این تجهیزات که از کشور دانمارک خریداری شده بیش از دو میلیون یورو هزینه شده است.