طرح دور کاری در شرکت آبفای روستایی بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهدی نصوری بعد ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای طرح دولت برای کاهش مراجعات اداری و انجام برخی امور در منازل، کارگروه طرح دور کاری در شرکت آبفار استان تشکیل شده است .

وی با بیان اینکه در این طرح بانوان، معلولان و جانبازان از اولویت برخوردارند، اظهار داشت: با اجرای طرح دورکاری انگیزه های بیشتری در افراد به وجود خواهد آمد، بهره وری اداری بالاتر خواهد رفت و شاهد کاهش هزینه های جاری ادارات خواهیم بود .

نصوری افزود: مشاغلی که قابل اندازه گیری بوده و زمینه انعطاف پذیری را داشته باشند همچنین دارای ارباب رجوع نبوده و نیازی به حضور در محل کار نباشد و تنها حاصل کار مبنا قرار گیرد، در اولویت نخست طرح دور کاری هستند .

وی از اجرای بخشنامه هیات دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی در این شرکت خبر داد، گفت: عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی آب روستایی استان بوشهر در راستای اجرای بخشنامه هیئت دولت انجام شد.

معاون آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر افزود: پس از ابلاغ بخشنامه و آئین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم با آنها از سوی سازمانهای دولتی، این کار در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان پیگیری و اجرایی شد .

نصوری اظهار داشت: در همین راستا با 53 نفر از نیروهای شرکتی که به عنوان زیر مجموعه شرکت های پیمانکاری در شرکت آبفار بوشهر خدمات ارائه می کردند، قرارداد مستقیم بسته شد .

وی یادآور شد: برای انجام این مهم قرارداد مدت معین و مشمول قانون کار با این افراد عقد شده و انتظار می رود درآمد و انگیزه فعالیت این گروه از کارکنان افزایش یابد.

معاون آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر به اجرای دومین مرحله سنجش سلامت کارکنان آب روستایی بوشهر، گفت: در این مرحله آزمایش و معاینات پزشکی از کارمندان شرکت اخذ شد و انتظار می رود اجرای طرح سنجش سلامت کارکنان و استمرار این حرکت موجب ارتقای سطح سلامت کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر شود .

وی افزود: در مرحله این طرح و با هدف تعیین سطح سلامت کارکنان آزمایش هایی نظیر چربی و قند خون، عملکرد کلیه ها، نوار قلب و آزمایش هایی مرتبط با کارکرد تیروئید، روماتسیم، بیماری کبی و ... انجام شده است.