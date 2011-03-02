طرح دور کاری در شرکت آبفای روستایی بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهدی نصوری بعد ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای طرح دولت برای کاهش مراجعات اداری و انجام برخی امور در منازل، کارگروه طرح دور کاری در شرکت آبفار استان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح بانوان، معلولان و جانبازان از اولویت برخوردارند، اظهار داشت: با اجرای طرح دورکاری انگیزه های بیشتری در افراد به وجود خواهد آمد، بهره وری اداری بالاتر خواهد رفت و شاهد کاهش هزینه های جاری ادارات خواهیم بود.
نصوری افزود: مشاغلی که قابل اندازه گیری بوده و زمینه انعطاف پذیری را داشته باشند همچنین دارای ارباب رجوع نبوده و نیازی به حضور در محل کار نباشد و تنها حاصل کار مبنا قرار گیرد، در اولویت نخست طرح دور کاری هستند.
وی از اجرای بخشنامه هیات دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی در این شرکت خبر داد، گفت: عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی آب روستایی استان بوشهر در راستای اجرای بخشنامه هیئت دولت انجام شد.
معاون آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر افزود: پس از ابلاغ بخشنامه و آئین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم با آنها از سوی سازمانهای دولتی، این کار در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان پیگیری و اجرایی شد.
نصوری اظهار داشت: در همین راستا با 53 نفر از نیروهای شرکتی که به عنوان زیر مجموعه شرکت های پیمانکاری در شرکت آبفار بوشهر خدمات ارائه می کردند، قرارداد مستقیم بسته شد.
وی یادآور شد: برای انجام این مهم قرارداد مدت معین و مشمول قانون کار با این افراد عقد شده و انتظار می رود درآمد و انگیزه فعالیت این گروه از کارکنان افزایش یابد.
معاون آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر به اجرای دومین مرحله سنجش سلامت کارکنان آب روستایی بوشهر، گفت: در این مرحله آزمایش و معاینات پزشکی از کارمندان شرکت اخذ شد و انتظار می رود اجرای طرح سنجش سلامت کارکنان و استمرار این حرکت موجب ارتقای سطح سلامت کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر شود.
وی افزود: در مرحله این طرح و با هدف تعیین سطح سلامت کارکنان آزمایش هایی نظیر چربی و قند خون، عملکرد کلیه ها، نوار قلب و آزمایش هایی مرتبط با کارکرد تیروئید، روماتسیم، بیماری کبی و ... انجام شده است.
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