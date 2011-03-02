تصویر 12 کاریکاتور؛ از شترمرغ لیبی تا دموکراسی نفتی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی از جمله یمن و بحرین، مصر و تونس بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

شترمرغ لیبی!

روزنامه الشرق الاوسط امروز بی توجهی رژیم قذافی به خواستهای اصلی مردم لیبی را مورد توجه قرار داده است. که همچون شترمرغ سر خود را درون خاک فرو برده و به واقعیتها نگاهی نمی کند.

عکس یادگاری!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به عکس یادگاری مبارک، قذافی، علی عبدالله صالح و بن علی اشاره دارد که تاکنون دو نفر از آنان برکنار شده و دو نفر دیگر در نوبت سقوط قرار دارند.

دیکتاتور لجباز!

روزنامه النهار لبنان امروز به لجاجت معمر قذافی، دیکتاتور لیبی و عدم توجه وی به خواست مردم برای برکناری توجه دارد. دیکتاتوری که با تمامی تسلیحات نظامی به جان مردم لیبی افتاده است.

حاکم ترسو!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به ترس و نگرانی حاکمان عرب در قبال موج عظیم خشم مردم توجه دارد.

آخر خط قذافی!

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری دیگر به روزهای آخر قذافی در لیبی اشاره دارد.

غفلت رسانه ای

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری بی توجهی افکار عمومی به تجاوزات رژیم صهیونیستی در پی شدت گرفتن سرعت تحولات در جهان عرب را مورد توجه قرار داده است.

دموکراسی نفتی!

روزنامه السفیر امروز در کاریکاتوری به دموکراسی ادعایی غرب توجه دارد که کشتار مردم لیبی را مدنظر ندارد و تنها به حفظ منافع نفتی خود در این کشور می اندیشد.

قذافی و اوباما؛ جنایتکار وتو، جنایتکار جنگی را محکوم کرد

روزنامه السفیر لبنان در کاریکاتوری دیگر به اقدامات یک جانبه واشنگتن در سازان ملل توجه دارد که از طرفی قطعنامه های محکومیت اسرائیل را وتو کرده و از سوی دیگر رژیم قذافی را با قطعنامه ای محکم (بند هفتم منشور سازمان ملل) تحریم می کند.

عامل تحریم لیبی

روزنامه عکاظ امروز قذافی دیکتاتور جنایتکار لیبی را مسئول تحریم این کشور توسط سازمان ملل دانسته است که تبعات سنگینی بر ادامه حیات این کشور بر جای می گذارد.

تاثیر قرصهای روانگردان: مردم مرا دوست دارند!

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز با اشاره به آخرین اظهارات قذافی که مردم لیبی را دوستدار خود معرفی کرده بود، وی را مصرف کننده قرصهای روانگردان دانسته است.

سایه سقوط بر یاران بن علی!

روزنامه الوطن عمان امروز به سقوط احتمالی علی عبدالله صالح در یمن و قذافی در لیبی پس از بن علی و مبارک توجه دارد.

گزینه های پیش روی قذافی؛ بدون شرح

العرب الیوم اردن