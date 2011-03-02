سیدنی 10 نفره مقابل سوون سامسونگ به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه H آغاز شد که طی آن تیم سیدنی استرالیا میزبان سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی بود. این بازی در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این مسابقه که در ورزشگاه سیدنی برگزار شد، "تری مک فلین" بازیکن تیم سیدنی استرالیا در دقیقه 32 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا تیمش حدود 70 دقیقه با 10 بازیکن به بازی ادامه دهد.

- برنامه ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

گروه D:

* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان

گروه F:

* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین

گروه G:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* سرزو اوزاکا ژاپن - آرما مالانگ اندونزی، ساعت 13:30، ورزشگاه ناگای اوزاکا

گروه H:

* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ‌کو هنگ کنگ