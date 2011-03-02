به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد حسینی روز چهارشنبه در هفدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی باروری و ناباروری در سالن همایشهای رایزن در خصوص تشخیص ژنتیکی جنین قبل از لانه ‌گزینی اظهار داشت: جنینی که در مرحله چند‌ سلولی در آزمایشگاه به وسیله IVF به دست می آید 8 تا 16 سلول است که همه سلولها از ترکیب ژنتیک مشابه برخوردار هستند.

وی گفت: اگر هر یک از سلول IH را آنالیز ژنتیک کنیم، 98 درصد تمام مشخصات ژنتیکی جنین به وجود می‌آید در صورتی که این مسئله اتفاق نیافتد ایراد کار مربوط به اشکالات تکنیکی خواهد بود.

این جنین شناس ادامه داد: در روش pgd یا لانه‌ گزینی جنین، 5 ژن مورد بررسی قرار می ‌گیرد که یکی مربوط به ژن پسر و دختر، x و y ، کروموزوم 21، 13 و 18 است که طی تقسیم سلولهای کروموزوم دچار افزایش می‌شوند. این روش درمان برای افراد ناباروری که سابقه انجام چندین بار عمل IVF ناموفق را داشتند و برای تعیین سلامت جنین و نقش کروموزوم پدر و مادر همچنین زنانی که سقط‌های مکرر داشتند، استفاده می‌شود.

وی گفت: در ایران 8 مرکز عمل لانه‌ گزینی جنین را انجام می‌دهند همچنین انجمن ناباروری تلاش دارد روشهای نوین درمان ناباروری را با تشکیل کنگره و کارگاههای آموزشی استاندارد‌سازی کند و سپس در تمام مراکز درمان ناباروری گسترش دهد.

حسینی با بیان اینکه هزینه‌های درمان ناباروری در ایران بالاست، افزود: روشهای درمانی در 98 درصد موارد موفقیت‌ آمیز است و باروری آزمایشگاهی نیز 30 تا 40 درصد احتمال باروری را افزایش می‌دهد.