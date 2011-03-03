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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

ناشنوای ایلامی به اردوی تیم ملی ناشنوایان اعزام شد

ناشنوای ایلامی به اردوی تیم ملی ناشنوایان اعزام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت ورزشهای ناشنوای استان ایلام از اعزام یکی از ناشنوایان این استان به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان خبر داد.

ایوب بهادری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: در این راستا "میثم تاج فر" از ورزشکاران ناشنوای این استان به این اردو اعزام شده است.

وی ادامه داد: این ورزشکار از امروز تا 20 اسفندماه جاری در این اردو شرکت خواهد کرد.

وی همچنین از اعزام دو نفر از ناشنوایان ورزشکار این استان برای گذراندن دوره مربیگری درجه سه دومیدانی خبر داد و افزود: "سعید حاتمی لک" و "میثم تاج فر" از 21 تا 25 اسفند در این دوره که در محل فدراسیون ورزشهای ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

گفتنی است مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزشهای ناشنوای استان به همراه افتتاحیه دفتر هیئت ورزشهای ناشنوای ایلام نیز امروز با حضور دکتر "نظم ده" ریاست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و نائب رئیس این فدراسیون برگزار شد.

در این انتخابات صادق رستمی با کسب 17 رای به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

بر اساس این انتخاب، رستمی به مدت چهار سال مسئولیت هیئت ناشنوایان استان ایلام را بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 1265440

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