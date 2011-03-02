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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

کانونهای فرهنگی مساجد در مناطق روستایی کردستان افزایش می یابد

کانونهای فرهنگی مساجد در مناطق روستایی کردستان افزایش می یابد

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کردستان گفت: کانونهای فرهنگی مساجد در مناطق روستایی این استان افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی، شمار کانون های فرهنگی و هنری مساجد در مناطق روستایی استان کردستان افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان با همکاری و مشارکت ستاد عالی امور مساجد کشور برنامه ریزی جامعی را در راستای توسعه و افزایش شمار کانون های فرهنگی و هنری مساجد در کردستان انجام داده است که این برنامه ها در سال جاری و سال آینده به صورت جدی دنبال می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: در حال حاضر 150 باب کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان کردستان فعال است که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان تا پایان سال جاری به 200 مورد افزایش می یابد که همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی در راستای اجرایی کردن این مهم یک نیاز لازم و ضروری است.

مینت آبادی با اشاره به اهداف اصلی راه اندازی و تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد بیان داشت: استفاده بهینه از امکانات و توانمندی های موجود، مقابله با تهاجم فرهنگی غرب با جذب و ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری به ویژه در حوزه جوانان، احیاء نقش و جایگاه مساجد در جامعه و دائر کردن کلاس ها و دوره های آموزشی و کمک آموزشی در مساجد از جمله مهمترین اهداف از تاسیس و راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری مساجد به شمار می رود.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری از فعالیت هفت کانون تخصصی مساجد در استان کردستان خبر داد و گفت: این هفت کانون تخصصی در راستای سیاست های جدید کاری ستاد عالی امور مساجد در حوزه های کتاب، قرآن و نماز، آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات، ورزش و مهدویت در سال جاری تاسیس و فعالیت می کنند.

دبیر هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان در پایان با اشاره به بخشی از موفقیت های کسب شده توسط اعضای این کانون ها در سال جاری، خاطرنشان کرد: همزمان با سالروز تاسیس و راه اندازی ستاد عالی امور مساجد برنامه های متنوعی در سطح استان پیش بینی شده که به مرور اجرا می شود.

کد مطلب 1265441

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