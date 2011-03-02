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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

فعالیت 900 انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه علمی کاربردی

فعالیت 900 انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه علمی کاربردی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی گفت: تعداد انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی تا پایان سال به 900 انجمن می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی شایانفر افزود: با حمایت‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، در سال جاری 150 انجمن علمی دانشجویی جدید در سطح مراکز علمی کاربردی کشور تشکیل و به فعالیت پرداختند.

وی با تمجید از رشد فعالیت های علمی فرهنکی دانشجویان علمی کاربردی گفت: پیش از این، 750 انجمن علمی دانشجویی دانشگاه در سطح کشور فعال بودند که تا پایان سال جاری تعداد کل انجمن های فعال به 900 انجمن می رسد.

شایانفر خاطر نشان کرد: تعداد 200 انجمن در استان تهران و 700 انجمن نیز در واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت می کنند.

کد مطلب 1265442

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