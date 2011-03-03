ارتقای آگاهی دانشجویان درباره اسلام/ نخستین ماءالشعیر حلال دربلژیک

نخست وزیر فرانسه نسبت به برگزاری جلسه نقش اسلام در فرانسه هشدار داد

نخست وزیر فرانسه نسبت به برگزاری جلسه بحث و بررسی جایگاه اسلام در فرانسه که پیشتر از سوی رئیس حزب حاکم و رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد شده بود هشدار داد و اظهار داشت که ممکن است برگزاری این جلسه به تاریک جلوه دادن تصویر مسلمانان فرانسه منتهی شود.

فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه در گفتگو با رادیو فرانسه گفت: اگر این جلسه بررسی بر اسلام تمرکز کند و به نظر برسد که این اقدام راهی برای تاریک جلوه دادن جامعه مسلمان است به وضوح می‌گویم که با آن مخالف هستم.

وی افزود: اما اگر این جلسه بحث و بررسی با اهداف دیگر چون بحث و بررسی سکولاریسم قرار است برگزار شود می‌تواند جلسه سودمندی باشد.

ژان فرانسوا کوپ رئیس حزب حاکم اتحادیه جنبش مردمی اخیراً اعلام کرده بود که درنظر دارد جلسه بحث و بررسی درباره دین به‌ویژه اسلام برگزار کند.

نیکولاسارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز روز 10 فوریه (21 بهمن) اظهار داشت که کثرت‌گرایی فرهنگی با شکست مواجه شده و باید در این کشور اسلام فرانسوی به جای اسلام در فرانسه وجود داشته باشد.

فیون اظهار داشت: مسئله کمکهای مالی به اماکن عبادی پرسشی است که باید پرسیده شود. در این جلسه همچنین باید مسئله آموزش ائمه جماعات که تاکنون به درستی بررسی نشده نیز مورد بحث قرار گیرد.

دولت فرانسه در سال 2009 نیز بحث گسترده هویت ملی را به راه انداخت که از سوی منتقدان به یک شکست و ضعف تعبیر شد و بی درنگ مسکوت شد.

منتقدان اظهار می‌دارند که جلسات دولتی پیشین سارکوزی درباره هویت ملی در سال 2009- 2010 به ممنوعیت پوشش صورت در اماکن عمومی منتهی شد و مشخص شد که مسلمانان چقدر از شرایط خود ناراضی بوده و احساس انزوا می‌کنند.

در این کشور بین 5 تا 6 میلیون مسلمان زندگی می کنند که این تعداد بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را تشکیل داده‌اند.

نخستین مسجد با معماری چینی در مالزی ساخته می‌شود

نخستین مسجد مالزی به سبک معماری چینی از سوی انجمن مسلمانان چینی مالزی‌ با مشارکت دولت ساخته می‌شود.

مسجد مسلمانان چینی که دربرگیرنده یک مرکز فرهنگی اسلامی نیز هست در زمینی به مساحت وسیع ساخته می‌شود.

براساس اظهارات همسر نخست وزیر مالزی، این مسجد می‌تواند پتانسل جاذبه گردشگری باشد و نه تنها شاخصی برای ویژگیهای منحصر به فرد اسلام است بلکه نشان‌دهنده جهان شمول بودن دین اسلام است.

وی در مراسم اهدای جوای و ارائه مجوز به مسابقه طراحی این مسجد در کوالالامپور اظهار داشت: یک طرح منحصر به فرد و نظام‌مند به اشاعه تعالیم اسلام مسئله‌ای است که باید از طرق مختلف مورد توجه قرار گیرد.

مسجد انجمن مسلمانان چینی مالزی نخستین مسجد در کوالالامپور است که به سبک چینی ساخته می‌شود.

دکتر مصطفی ما رئیس انجمن مسلمانان چینی مالزی اظهار داشت: این مسجد به ارتقای درک بهتر از اسلام به‌ویژه میان جامعه چینی کمک می‌کند و قرار است مشارکت بخش دولتی، شوراهای دینی و شرکتهای خصوصی ساخته شود.

ساختمان مسجد شهر کانزاس در آتش سوخت

ساختمانی قدیمی که مسلمانان شمال شرق شهر کانزاس در امریکا مدتها از آن به‌عنوان مسجد استفاده می‌کردند براثر آتش‌سوزی صبح روز دوشنبه نهم اسفندماه تخریب شد.

آتش‌سوزی این ساختمان که صدمات بسیاری به آن وارد کرده موجب شده تا متولیان مسجد کانزاس به دنبال محل جایگزینی برای 300 تا 400 نمازگزاری باشند که نمازهای جماعت و نماز ظهر جمعه را درکنار هم به جماعت برگزار می‌کنند.

این ساختمان که در سال 1914 ساخته شده ابتدا یک سالن نمایش فیلم بود که بعدها به مسجد تغییر کارکرد داد. مسجد الهدی طی 13 سال گذشته در این منطقه فعال بوده و به جامعه مسلمانان این شهر که از نظر فرهنگی بسیار متنوع هستند خدمات خود را ارائه کرده است.

ساختمان این مسجد متعلق به انجمن اسلامی شهر بزرگ کانزاس است و متولیان آن اظهار می‌دارند که این آتش سوزی یک اتفاق بوده چرا که مسجد ارتباط خوبی با همسایه‌ها داشته و تاکنون هیچ مشکلی میان آنها به وجود نیامده است.

آتش‌سوزی در ساعت 3 صبح دوشنبه نهم‌اسفند ماه گزارش شده است، پس از رسیدن آتشنشانها خاموش کردن آن دوساعت به طول انجامید و درنهایت بخشی از گوشه شمال غربی و شرق مسجد ساختمان فروریخت.

اگر مشخص شود که این آتش سوزی عمدی بوده باشد، اف بی آی تحقیقات خود را درباره این که آیا این حریق در مقوله جرایم انزجاری یا نقص قوانین مدنی فدرال بوده یا خیر آغاز خواهد کرد.

اردوغان اسلام‌هراسی در آلمان را مورد انتقاد قرار داد

نخست وزیر ترکیه با انتقاد از وضعیت "بیگانه‌هراسی" در آلمان و توصیف اسلام‌هراسی به‌مثابه جرمی علیه بشریت از مسلمانان این کشور خواست در جامعه آلمان ادغام شوند اما فرهنگ خود را رها نکنند.

رجب طیب اردغان نخست وزیر ترکیه طی سخنرانی در جمع مهاجران مسلمان ترک‌تبار در شهر دوسلدورف در غرب آلمان اظهار داشت: ما روند بیگانه‌هراسی را در برخی کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان با نگرانی بسیاری دنبال می‌کنیم. ما از سیاستمداران به‌ویژه رسانه‌ها می‌خواهیم که عاملی برای تقویت بیگانه‌هراسی در جامعه نباشند.

اردوغان گفت: اسلام‌هراسی جرمی علیه بشریت است همانطوری که نفرت و انزجار نسبت به سایر ادیان الهی جرم تلقی می‌شود.

در آلمان حدود 4/3 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند که اکثرآنها ترک تبار هستند. این اقلیت دینی در آلمان به رغم اینکه چندین دهه پیش در این کشور ساکن شده، اغلب به علت ادغام ضعیف در جامعه مورد انتقاد هستند.

سال گذشته رئیس سابق بانک مرکزی آلمان با بیان این مطالبی نامناسب درباره مسلمانان مناقشه بزرگی به راه انداخت.

اردغان گفت: از مسلمانان ترک‌تبار آلمان می‌خواهم زبان آلمانی یاد بگیرید، به دنبال بهترین سطح تحصیلات باشید و در تمام سطوح اداری ، سیاسی و جامعه مدنی آلمان حضور فعالی داشته باشید. مسلمانان باید با ادغام موافق و با همگون سازی با جامعه غرب مخالف باشند چرا که هیچ کس نمی‌تواند ما را از فرهنگ خود جدا کند.

هفته آگاهی درباره اسلام در دانشگاه یورک بریتانیا برگزار می‌شود

هفته آگاهی درباره اسلام دردانشگاه یورک بریتانیا با هدف ارتقای آگاهی و درک عمومی از دین اسلام و اشاره به باورهای نادرستی که درباره این دین آسمانی وجود دارند از روز دوشنبه نهم اسفند ماه آغاز شد.

مراسم مختلفی که برای هفته آگاهی درباره اسلام در دانشگاه یورک بریتانیا برنامه‌ریزی شده با نشست روز تحت عنوان " چشمها و نه قلبهای نابینا" از سوی حافظ عبدالمالک آغاز می‌شود.

برگزارکنندگان این رویداد برای فردا سه‌شنبه دهم اسفند ماه نشستی را عنوان "از من درباره اسلام بپرس" برنامه‌ریزی کرده‌اند که این فرصت را برای غیرمسلمانان فراهم می‌کند پرسشهای خود را درباره اسلام مطرح کنند.

جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه نیز با حضور محمد بن آدم الکوثری مفتی شهر یورک با محور "باورهای نادرست درباره اسلام" ادامه می‌یابد. انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در این جلسه پرسشهایی درباره حقوق زنان، ازدواج در اسلام و قوانین شریعت مطرح کنند.

یک کارگاه با ویژگی تعاملی برای روز پنجشنبه با عنوان "حجاب، سرکوبی آیا آزادی" برنامه‌ریزی شده است و روز جمعه نشست " ماهیت اسلام" با سخنرانی ابومنتاسیر برگزار خواهد شد.

کمیته انجمن اسلامی برگزار کننده مراسم مختلف این هفته اظهار داشت که این برنامه‌ها صرفاً برای دانشجویان دانشگاه یورک نیست بلکه تمام افراد جامعه می‌توانند در آن حضور یابند.

همکاریهای سازمانهای اسلامی امدادرسانی در جهان تقویت می‌شوند

مجمع جهانی جوانان مسلمان ریاض در عربستان سعودی روز شنبه هفتم اسفندماه یادداشت تفاهمی با سازمان بین‌المللی امداد اسلامی بریتانیا امضا کرده تا هر دو سازمان همکاریهای خود را در فعالیتهای امدادی جهانی تقویت کنند.

صالح بابائر معاون دبیرکل مجمع جهانی جوانان مسلمان ریاض اظهار داشت هر دو سازمان توافق کردند یکدیگر را برای تحقق اهداف مشترک خود حمایت کنند. هر دو طرف به تبادل کتب، مجلات و سایر نشریات می‌پردازند.

مجمع جهانی جوانان مسلمان و سازمان امداد اسلامی قرار است کمیته مشترکی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و بررسی فعالیتهای خود تشکیل دهند و این کمیته در مواقع لزوم تشکیل جلسه می‌دهد.

اقبال سنکرانی رئیس سازمان بین‌المللی امداد اسلامی اظهار داشت که سازمان وی فعالیتهای سازمانی خود را در هفتاد کشور طی 20 سال گذشته توسعه داده است.

وی اظهار داشت که ما پروژه‌های بزرگیدز زمینه راه‌حل های پیشرفته و پایدار برای مبارزه با فقر و علل آن اجرا کردیم.

سید شرف الدین مدیر اجرایی سازمان امداد اسلامی اظهار داشت ما تلاش می‌کنیم که رنج فقر را کاهش دهیم، خدمات آموزشی را به نیازمندان ارائه کرده و آنها را برای فراهم کرده نیازهای اولیه خود یاری دهیم.

سازمان امداد اسلامی همچنین هفته گذشته یادداشت تفاهم مشابهی با سازمان کنفرانس اسلامی و بانک توسعه اسلامی امضا کرد. این توافق دستیابی به هدف مشترک کاهش رنج ساکنان کشورهای اسلامی در زمان بلایای طبیعی و وضعیتهای اضطراری را مورد تأکید قرار داده است.

سازمان امداد اسلامی در سال 1985 تأسیس و در بیش از 70 کشور فعالیت می‌کند. این سازمان در بنگلادش، بوسنی، کامبوج، گامبیا، اندونزی، عراق، اردن، کنیا، لبنان، پاکستان، سومالی، سریلانکا و سودان دفاتری دایر کرده است و کمکهای خود را بدون توجه به رنگ، نژاد، دین، جنس ، ملیت یا افکار سیاسی به نیازمندان ارائه می‌کند.

ادامه گفتگوهای الهیاتی الازهر و واتیکان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند

درحالی که مؤسسه الازهر اعلام کرده بود گفتگوهای خود را تا زمان عذرخواهی پاپ با کلیسای کاتولیک واتیکان قطع می‌کند تاریخ دیدار و برگزاری جلسه دوسالانه گفتگوی کلیسای کاتولیک و موسسه الازهر مصر طی روزهای 23 و 24 فوریه ( 4 و 5 اسفند ماه) با اظهار نظرهای جداگانه هر دو طرف درباره ادامه این گفتگوها سپری شد.

واتیکان و الازهر برطبق برنامه‌ای که از مدتها قبل تعیین شده هر دو سال یک بار طی جلسات برنامه ریزی شده دیدار کرده و موضوعاتی را که از قبل هماهنگ می‌شود به بحث می‌گذارند اما تاریخ برگزاری جلسات امسال که قرار بود درباره الهیات برگزار شود سپری شد و هیچ جلسه‌ای برگزار نشد.

انفجار کلیسای قبطی مصر در اسکندریه حدود دو ماه پیش نخستین رویداد در مجموعه رخدادهایی بود که منجر به معلق کردن جریان گفتگوهای الازهر و واتیکان شد.

در روزهای پس از این انفجار پاپ بندیکت شانزدهم با محکوم کردن این انفجاز از دولتهای جهان خواسته بود از مسیحیان حمایت کنند. درحالی که کلیسای کاتولیک مدعی است واژگان پاپ از سوی رسانه‌ها مورد سوء برداشت قرار گرفته و به نظر رسیده که پاپ خواستار اقدامات غربی در این کشور شده است.

پس از آن مقامات الازهر بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کردند تا زمانی که پاپ بابت این اظهارات عذرخواهی نکنند این گفتگوها به حالت عادی باز نمی‌گردد.

در بیانیه شورای تحقیقات الازهر آمده است: این شورا تصمیم گرفته گفتگوی میان الازهر و واتیکان را برای یک دوره نامعلوم متوقف کند.

دولت مصر نیز چندر آن زمان اظهارات پاپ را غیرقابل قبول دانست و سفیرخود در واتیکان را به منظور مشورت و رایزنی به قاهره فراخواند.

الازهر پس از آن در روز 20 ژانویه (10 بهمن ماه) بیانیه مطبوعاتی صادر و طی آن لغو گفتگوهای الهیاتی خود با واتیکان اعلام کرد. آنها اعلام کردند که واتیکان در امور داخلی این کشور دخالت کرده است.

رئیس شورای پاپی گفتگوی روز 29 ژانویه ( 19 بهمن ماه) ابراز امیدواری کرد که تمام قرارهای تعیین شده بدون تغییر بمانند.

طی روزهای مقرر شده 23 و 24 فوریه (4 و 5 اسفند ماه) به طور اتفاقی یک مقام از الازهر و سخنگوی سابق این موسسه برای شرکت در یک همایش در رم حضور داشتند و هر دو که در این همایش سخنرانی برعهده داشتنده در گفتگو با رسانه‌ها ادامه این گفتگوها را به عذرخواهی پاپ نسبت دادند.

اما خالد عکاشه از اعضای شورای پاپی گفتگوی بین دینی واتیکان اظهار داشت این اظهارات در سطح شخصی ایراد شده و ما آنها را رسمی تلقی نمی‌کنیم.

نخستین ماء‌الشعیر حلال اروپا در بلژیک ارائه می‌شود

درحالی که تقاضا برای محصولات حلال در سراسر جهان نه تنها میان مصرف‌کنندگان مسلمان بلکه میان غیرمسلمانان غرب افزایش یافته یک شرکت تولیدکننده نوشیدنی اقدام به ارائه ماء‌الشعیر حلال در بلژیک کرده که ظرف چند هفته آینده وارد بازار می‌شود.

بسیاری از کشورهای اروپایی و شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی در ابتدا برای پاسخ به نیاز مسلمانان و پس از آن برای پاسخ به تقاضای روبه رشد میان مصرف‌کنندگان غیرمسلمانان محصولات غذایی خود را به صورت حلال ارائه می‌کنند.

ارائه محصولات غذایی حلال نه تنها محصولات گوشتی بلکه محصولات غیرگوشتی چون نوشیدنی‌ها را نیز دربر می‌گیرد.

اخیراً شرکت تولیدکننده نوشیدنی "کولیر" در ایالت هینو بلژیک ماء‌الشعیر ویژه این کشور را تحت عنوان " سلطان" به صورت حلال تولید کرده است.

این نخستین نوشیدنی ماء‌الشعیر است که در اروپا با گواهی حلال تولید می‌شود.

قرار است این محصول که مسلمانان را هدف گرفته در فرانسه ، بریتانیا، آلمان و حتی کویت و تونس نیز به فروش برسد.

ارزش بازار غذای حلال در اروپا 66 میلیارد دلار است. فرانسه دارای بزرگترین سهم این بازار است که ارزش آن به 17 میلیارد دلار می‌رسد. ارزش فروش غذای حلال در بریتانیا به تنهایی 600 میلیون دلار در سال تخمین زده شده است.

همایش اسلام در دانشگاه مینه‌سوتای امریکا برگزار می‌شود

دانشگاه مینه‌سوتای امریکا طی دو روز 6 و 7 اسفند ماه میزبان همایشی درباره اسلام بود که نگاهی تازه به علوم انسانی در تمدن اسلامی دارد.

همایش اسلام دانشگاه مینه سوتای امریکا علاوه بر بررسی علوم انسانی در تمدن اسلامی ارتباطهای میان جهان اسلام و غرب را تبیین کرده است.

این همایش که با بودجه فدرال از سوی برنامه مطالعات دینی دانشگاه مینه‌سوتا برگزار شده روز جمعه ششم اسفندماه در شهر منیاپلیس در جنوب شرقی مینه سوتا برگزار شد و روز شنبه هفتم اسفندماه خاتمه می یابد.

نبیل ماتار به عنوان یکی از برگزارکنندگان این همایش هدف از برگزاری این همایش را مبارزه با این تفکر غلط دانست که در برخی در غرب می‌پندارند جهان اسلام عقب مانده و خطرناک است.

تبیین مفاهیم اسلامی در دانشگاه‌های امریکا؛ راهکار رفع باورهای نادرست از اسلام

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه فلوریدای مرکز در جریان برگزاری یک ماه آگاهی درباره اسلام نشستی با عنوان "چیستی جهاد" برگزار کرده تا به باورهای نادرستی که درباره این مفهوم از آموزه‌های اسلامی شایع شده خاتمه دهد.

عبدالله صبویی از اعضای انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه فلوریدای مرکزی گفت: باورهای نادرست و کلیشه‌ای بسیاری درباره دین اسلام وجود دارند، اما ما قصد داریم از راه ارتقای آگاهی درباره اسلام از طریق آموزش هم بتوانیم به رفع این باورها کمک کنیم و هم دانش افراد جامعه را ارتقا دهیم.

علی شیتا سخنگوی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه فلوریدای مرکزی ، پزشک بخش اورژانس ، مدرس مطالعات اسلامی در موسسه المغرب و رئیس سابق این انجمن گفت: مفهوم جهاد یکی از موضوعاتی است که بیشترین سوء تعبیر درباره آن وجود دارد. معانی زبان شناسی این واژه جهد و تلاش است. آشنایی با زبان عربی می‌تواند برخی از مشکلاتی که در این راه وجود دارد را از بین ببرد.

وی با ارائه نمونه‌ها و مثالهای متعددی اظهار داشت که این مفاهیم در اسلام با آنچه باورهای نادرست امروزی بیان می‌کنند بسیار متفاوت هستند.

صبویی نیز اظهار داشت: مردم باید اسلام و مسلمانان را بشناسند تا بتوانند میان افراط‌گرایان و مسلمانان واقعی تمایز قائل شوند.

محمد عبدل نایب رئیس انجمن دانشجویان مسلمان کالج والنسیا اظهار داشت: بسیاری از گروهها و انجمنهای اسلامی برای گسترش آگاهی عمومی درباره اسلام همکاری می‌کنند اما مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از مردم برای جستجوی اطلاعات بیشتر به جای اتکا به اخبار رسانه‌های متعصب هیچ زحمتی به خود نمی‌دهند.

شیتا گفت: تروریسم هیچ دینی ندارد. مردم از دین برای توجیه قتل، انحراف در دین و کنترل بر دیگران سوء استفاده می‌کنند. درحالی که تیموتی مک وین بمب گذار اوکلوهما و آدولف هیتلر خود را مسیحی توصیف کرده‌اند هیچ کس هنگام اشاره به آنها از هویتهای دینی آنها استفاده نمی‌کند چرا که آنها هیچ نسبتی با کل دین مسیحیت ندارند همانطور که افراط گرایانی که خود را به اسلام نسبت می‌دهند مسلمان نیستند.

سخنگوی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه فلوریدا مرکزی اظهار داشت: ریشه باورهای نادرست درباره اسلام سه مورد است. استفاده نادرست از منابع اطلاعاتی، استفاده از منافع غیر قابل قبول و عدم داشتن دانش جامع .

براساس اظهارات این مدرس مطالعات اسلامی، استفاده از عبارات خارج از بافت اصلی قرآن موجب شده تا باورهای غلط و نادرستی در جامعه رواج یابد. علمای مسلمان و مسیحی سالها متون دینی خود را برای رسیدن به درک جزئیات مورد مطالعه قرار می‌دهند ، همانطوری که من با خواندن انجیل متی نمی‌توانم درباره تمام عبارتهای انجیل اظهار نظر کنم.

بسیاری از مسلمانان امریکایی نسبت به سوء‌باورها که به تبعیض نژادی و دینی علیه آنها منتهی می‌شود اعتراض دارند. در همین راستا گزارشهای متعددی از این تبعیضها به مقامات اجرای قانون ارائه می‌شود اما بسیاری به علت بی اعتمادی به پلیس گزارش نکرده باقی می مانند.

رویدادهای پس از یازدهم سپتامبر به روند گسترش اسلام‌هراسی در جامعه امریکا کمک کرده تا جایی که بسیاری از متعصبان و افرادی که تحت تأثیر ستادهای تبلیغاتی ضد اسلام و رسانه‌ها قرار گرفته با دستاویز قرار دادن این باورهای نادرست حملات لفظی و در برخی موارد فیزیکی علیه مسلمانان داشته‌اند.