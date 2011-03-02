مخالفت استاندار استان مرکزی با قیمت پیشنهادی مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه در پنجاه و چهارمین جلسه شورای مسکن افزود: هر بنا با متر مربع 470 هزار تومان فشار مضاعف بر مردم ایجاد می کند لذا انبوه سازان اگر می توانند وارد کار شوند، در غیر این صورت می توان از پیمانکاران دیگر دعوت کرد و الزامی نیست که این افراد وارد کار شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید قیمت مسکن مهر شهر اراک در اسرع وقت کارشناسی و تعیین تکلیف شود تصریح کرد: دولت خود هزنیه تمام زیرساختها را برای مسکن مهر برعهده گرفته تا مردم به راحتی بتوانند صاحب خانه شوند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه سهم متقاضیان مسکن مهر 14 ، 18 و 28 میلیون تومان است گفت: بر اساس متراژ واحدها این قیمت تفاوت می کند.

مهدی زند وکیلی با بیان اینکه ثبت نام متقاضیان مهر در استان مرکزی تا 17 اسفند ماه ادامه دارد اظهارداشت: ثبت نام جدید متقاضیان مسکن مهر استان مرکزی از روز گذشته آغاز شده و برای شهرهای اراک و مهاجران به مدت یک هفته در دفاتر پستی ادامه دارد.

گفتنی است در این جلسه احداث پنج هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید امیر کبیر، مشکلات هزار 620 واحدی مسکن مهر شهر ساوه و یک هزار 500 واحدی شهر سنجان بررسی شد.