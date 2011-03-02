بیکاری بزرگترین معضل استان لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در جمع مردم خرم آباد در سخنانی با اشاره به مشکلات مردم استان و مطالبات مردم از دولت اظهار داشت: در حال حاضر بزرگترین معضل مردم استان لرستان معضل بیکاری است.

وی با اشاره به ظرفیتهای استان لرستان در زمینه های مختلف خاطر نشان کرد: این در حالیست که استان لرستان در زمینه های شیلات، معدن، کشاورزی، نیروی انسانی جوان و... دارای پتانسیل های فراوانی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه متاسفانه استان لرستان در حال حاضر رتبه اول بیکاری در کشور را دارد عنوان کرد: دولت باید با همت و تلاش مضاعف سعی در حل این مشکل داشته باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به مشکلات مالی صنعت و کارخانه های استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از صنایع استان لرستان یا تعطیل شده اند و یا اینکه در حال تعطیل شدن است.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه دولت نهم و دهم گامهای بلندی برای توسعه و پیشرفت استان لرستان برداشته است یادآور شد: استان لرستان چشم انتظار کمک های بیشتر و مطلوبتر دولت در این استان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ایجاد زیرساختهای فرهنگی، ورزشی، عمرانی و... در استان لرستان خاطر نشان کرد: راه اندازی و گسترش دانشگاهها و رشته های دانشگاهی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: همچنین ایجاد حوزه های علمیه خواهران و برادران در استان لرستان در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی سفرهای دور سوم هیئت دولت به استانها بیان داشت: یکی از مشکلات موجود در این زمینه در استان لرستان فراهم نبودن زیرساختهای فرهنگی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: در حال حاضر 60 درصد از مساجد، 10 مصلا، 50 درصد کتابخانه های استان و 80 بقعه متبرکه لرستان نیازمند بازسازی و بهسازی هستند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه دولت در راستا توسعه زیر ساختنهای فرهنگی در استان، یادآور شد: لرستان نیازمند ایجاد 800 مسجد، 15 حوزه علمیه، 34 کتابخانه شهری و 60 کتابخانه روستایی است.