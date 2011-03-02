انبارهای اصفهان جوابگوی میزان کشفیات کالاهای قاچاق نیست

محمد رضا جان نثاری در حاشیه همایش مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تقویت اقتصاد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه سیاست گذاریهای خوب و اقدامات موثری در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اصفهان در سال 89 صورت گرفته است، اظهار داشت: نظارت بر روی اقلام هدف از جمله ورود پوشاک، کفش، مواد آرایشی بهداشتی، سوخت و مواد دخانی با اعمال محدودیت با جدیت دنبال می شود.

رشد 27 درصدی میزان کشفیات کالاهای قاچاق اصفهان در سال جاری

وی افزود: در 10 ماهه سال جاری میزان کشفیات این ستاد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27 درصد رشد داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان اضافه کرد: در ده ماهه سال جاری ارزش ریالی میزان کشفیات استان اصفهان 18 میلیارد تومان بوده است که پرونده قاچاق این کالاها به تعزیرات و مراجع قضایی رفته است.

وی ادامه داد: همچنین دو هزار و 28 نفر در ارتباط با قاچاق کالا و ارز در استان اصفهان دستگیر شده است.

جان نثاری با زیاد بودن میزان کشفیات توسط ستاد مبارزه با قاچاق استان اصفهان تصریح کرد: به دلیل عملکرد مثبت ستاد مبارزه با قاچاق کالا فضای انبارهای استان جوابگوی میزان کشفیات نیست و استان اصفهان عزم جدی برای رفع مشکلات داشته است.

وی افزود: در گلوگاه های ورودی شهید امامی شهرضا در رامشه که محل ترانزیت کالاست بیشترین میزان کشفیات را داشته ایم.

فاصله تحویل اجناس قاچاق بین گمرک تا طی مراحل قانونی طولانی است

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با اشاره به سیر قانونی کشفیات کالاهای قاچاق بیان داشت: نیروی انتظامی، اطلاعات، بسیج و دخانیات در کشف کالا و ارز وارد شده اند و اجناس قاچاق پس از ارزیابی به گمرک تحویل و بعد از آن در اختیار تعزیرات حکومتی و مراجع قانونی قرار داده می شود.

وی ادامه داد: بعد از حکم مراجع قانونی تعدادی از کالاها بنا به تشخیص معدوم و در صورت قابل مصرف بودن طی تشریفات خاص به مزایده گذاشته می شود.

جان نثاری تصریح کرد: فاصله بین تحویل گمرک تا زمان اقدام مراجع قانونی اقلامی که وارد شده در بعضی از موارد طولانی است.

لزوم تجدید نظر در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا

وی تاکید کرد: قاچاق کالا تولید داخل را تحت الشعاع قرار می دهد و با کاهش درآمد دولت اقلام بی کیفیت را وارد بازار و در نهایت به تولید کننده داخلی و مصرف کننده ضرر می زند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان افزود: نباید جنس قاچاق را با اخذ جریمه دوباره وارد بازار کرد چراکه به هر حال اثرات سو خودش را بر اقتصاد می گذارد.

وی با اشاره به اینکه قانون موجود مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به سال 1314 است و این قانون نیاز امروز را جواب نمی دهد، تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور حتم باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و هم اکنون این قانون در مجلس در حال تحلیل است.

با هدفمندی یارانه ها انگیزه قاچاق سوخت کاهش یافته است

جان نثاری در خصوص تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بازار قاچاق گفت: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت انگیزه برای قاچاق بنزین 700 تومانی و گازوئیل 350 تومانی کاهش یافته است و درصدد هستیم با کنترل میزان مصرف سوخت مصرف کنندگان قاچاق کالا در حوزه سوخت را به صفر نزدیک کنیم.

وی خاطر نشان کرد: البته در مقایسه با قیمت سوخت در کشورهای همسایه هنوز انگیزه برای قاچاق سوخت وجود دارد اما نسبت به قبل کمتر شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان اضافه کرد: البته در بحث هدفمندی یارانه ها سقفی برای تخصیص سهم به بخشهای مختلف از جمله کشاورزی در ارتباط با میزان تخصیص گازوئیل در نظر گرفته شده به گونه ای که افراد نمی توانند از میزان سوخت آزاد نیز به هر میزانی و بدون محدودیت استفاده کنند و بدین ترتیب از بخش اعظمی از قاچاق سوخت جلوگیری می شود.

ورود طلاهای خارجی بر بازار داخل سایه افکنده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با قاچاق طلا با اشاره به اینکه قاچاق شمش طلا در هیچ کشوری از جمله ایران موضوعیتی ندارد و افراد بدون محدودیت و به هر میزانی شمش را به صورت امانی بیاورند و طلای ساخت ایران را از کشور خارج کنند، تصریح کرد: انچه که در قاچاق طلا مورد بحث است و آمار آن نیز کم نیست ورود طلاهای ساخت ترکیه و هند از کشور امارت است که بازار داخلی را تحت الشعاع قرار داده است.

جان نثاری بیان داشت: یکی از کارهای بسیار خوبی که در استان اصفهان انجام شده و در کشور بی نظیر است مبارزه با قاچاق طلاهای خارجی است.

وی خاطر نشان کرد: البته بحث قاچاق طلا یک موضوع کلان و ملی است که باید از مبادی ورودی بیشتر کنترل شود چرا که هنگام ورود در بازار تشخیص آن فقط توسط افراد کاردان میسر است.

80 درصد موبایل های بازار ایران خارجی است

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان همچنین در ارتباط با قاچاق موبایل و لپ تاپ اظهار داشت: اکثر قطعات لپ تاپ در ایران مونتاژ‍می شود ولی در ارتباط با موبایل نمی توانم به دلیل عدم توازن در نیاز بازار عرضه و تقاضا از ورود و قاچاق موبایل های شرکت های خارجی جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: 80 درصد از موبایل های موجود در بازار ساخت کشورهای خارجی است و از کشورهای دیگر وارد ایران می شود.

میزان کشفیات مواد آرایشی و بهداشتی 114 درصد رشد داشته است

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه کنترل بر قاچاق مواد آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: در مورد این کالاها حساسیت زیادی داریم و به شدت وارد عمل شده ایم.

جان نثاری اظهار داشت: در دهه ماهه ابتدای سال جارطی میزان کشفیات این اقلام نسبت یه زمان مشابه 114 درصد رشد داشته است.

تاکنون از ورود اسباب بازیهای چینی جلو گیری نشده است

وی در ادامه با اشاره به قاچاق اسباب بازی های بی کیفیت چینی گفت: قاچاق اسباب بازی یکی از مواردی است که از ورود آن جلوگیری نمی شود مگر اینکه میزان آن بیش از عرف معمول باشد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با اشاره به اینکه در مورد اسباب بازی های بی کیفیت موجود در بازار کاری صورت نگرفته، تصریح کرد: باید در این کالا در دستور کار ستاد قاچاق قرار گرفته و به عنوان یک کار سازمان یافته وارد ستاد مبارزه با قاچاق کالای کشور شود.

تاییدیه وزارت بهداشت تنها راه عبور مواد خوراکی از گلوگاه ها است

کنترل اجناس خوراکی قاچاق مشکل است وی در ارتباط با قاچاق اقلام خوراکی با بیان اینکه کنترل قاچاق اقلام خوراکی و جلوگیری از انتشار آنها در بازار از سخت ترین کار های این ستاد است، یادآور شد: تنها کالاهای خوراکی که مورد تایید وزارت بهداشت است و از مبادی ورودی وارد می شود اجازه پخش در بازار را دارد.

مغازه های فروش لباس دست دوم پلمپ می شوند

جان نثاری با اشاره به اینکه نسبت به قاچاق و ورود اینگونه لباس ها به شدت حساس هستیم، تصریح کرد: در صورت اطلاع از وجود مغازه ای که اینگونه لباس ها را عرضه می کند در اسرع وقت اقدام به پلمپ این واحد صنفی می کنیم.

وی تاکید کرد: لباس های دست دوم جز اقلام معدوم در گلوگاه ها به شمار می رود و بلافاصله پس از کشف از بین می رود.

لزوم بررسی دلایل ورود صنایع دستی بی کیفیت خارجی از مرزها

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان همچنین در خصوص ورود غیر قانونی صنایع دستی بی کیفیت کشورهای دیگر اظهار داشت: باید در گلوگاه ها از ورود این صنایع دستی خارجی برخورد شود.

وی ادامه داد: البته ممنوعیت فروش صنایع دستی و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در این حوزه در استان اصفهان اولویت بیشتری نسبت به سایر استانها دارد اما باید علت رسیدن این کالاها از مرزهای ایران به شهرهای مرکزی چون اصفهان را بررسی کرد.

جان نثاری در پایان تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا تنها مرجع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور نیست و باید دستگاه های دیگر نیز به این ستاد کمک رسانند.