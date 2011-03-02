نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره نفت 80 دلاری در بودجه 90

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی پیش‌بینی‌های قیمت نفت خام در بودجه کشورهای مختلف برای سال 2011 خاطرنشان کرد که برای سال 2011 به استثنای کشور بحرین که قیمت نفت خام در بودجه را در مقایسه با سال 2010 کاهش داده و از 60 دلار در سال 2010 به 58 دلار در سال 2011 رسانده است.

بقیه کشورهای منطقه نیز قیمت نفت خام پیش‌بینی شده را در بودجه سال 2011 افزایش داده‌اند. محاسبه نرخ رشد نشان می‌دهد که این افزایش‌ها در کشورهای مورد نظر متفاوت است به گونه‌ای که کشور کویت قیمت نفت را در بودجه سال 2011 حدود 40 درصد افزایش داده و به لحاظ میزان رشد در مقایسه با دیگر کشورها، پیشتاز بوده است.

مطابق اطلاعات جدول، ایران نیز در سال 2011 قیمت نفت خام صادراتی را در مقایسه با سال 2010 به میزان 23 درصد رشد داده و قیمت پیش‌بینی شده نفت خام در لایحه بودجه را 80 دلار در نظر گرفته است. همان گونه که ملاحظه می شود در سال 2010 نیز ایران بالاترین قیمت را برای نفت خام در بودجه سال 1389 منظور کرده بود.

لازم به ذکر است که ایران و اندونزی بیشترین پیش‌بینی را در قیمت نفت برای بودجه لحاظ کرده‌اند در حالی که عربستان سعودی قیمت 58 دلار را در نظر گرفته؛ این در حالی است که سهم اندونزی در میزان ذخایر اثبات شده و استخراج نفت خام دنیا در سال 2009 به ترتیب 3/0 و 3/1 درصد بوده است. سهم ایران نیز از میزان ذخایر اثبات شده و استخراج نفت خام دنیا در سال مذکور به ترتیب 3/10 و 3/5 درصد بوده است.

به طور کلی مجموع پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد قیمت نفت در سال 2011 که توسط مراجع مختلف بین‌المللی انجام شده و بعضی از آنها که در این گزارش نیز آمده است، نشان می دهد که قیمت نفت خام (انواع آن) بین حدود 84 تا حدود 107 دلار است و در هیچ یک از پیش‌بینی‌ها زیر 80 دلار نیامده است.