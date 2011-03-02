پایه های بیکاری در فارس به صورت سنتی بالا است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرهاد سجادی ظهر چهارشنبه در شورای اشتغال استان گفت: یکی از مواردی که دولت دهم به آن اهمیت بالایی می دهد از بین رفتن مشکل اشتغال جوانان است که در این راستا مدیران فارس نیز باید در ارایه برنامه های خود این بحث را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: مشکل بیکاری استان مربوط به امروز ویا چند سال نیست بلکه این بحث به صورت سنتی در استان مطرح بوده و از طرفی دیگر باید توجه داشت که تقاضای نیروی مهاجر برای کار به این استان نیز زیاد است.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس با بیان اینکه باید در تمامی ارگانها دبیرخانه ای برای ارایه آمار و مشخص شدن وضعیت اشتغال فراهم شود، افزود: ارائه اطلاعات و آمارهای دستگاه های مختلف یکی از لازمات برای مشخص شدن نیازمندیهای استان است که برای رفع مشکلات و ارایه راهکار های جدید باید تمامی ارگانها دبیرخانه ای را متشکل از سه نفر تشکیل دهند و اطلاعات خود را اعلام کنند.

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود رفع مشکلات بیکاری را منوط بر رفع مشکلات مالی دانست و تصریح کرد: برای رفع مشکل بیکاری نیازمند منابع مالی هستیم و حال اگر خواهانیم باید تصویری درست از منابع توسعه اشتغالزایی ارایه دهیم.

وی یادآور شد: اگر قرار است پاسخگویی مناسبی به نیازهای استان صورت گیرد باید تصویر واقعی را از فارس نشان دهیم که برای دریافت اعتبارات سال آینده تمامی ارگانها تلاشهای خود را انجام دادند.