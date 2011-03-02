به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری جشنواره فیلم 100، اکران فیلم‌های جشنواره در روز پنج شنبه 12 اسفند از ساعت 11 صبح تا 21 در مجموعه پردیس سینما آزادی در پنج سانس و پنج سالن این مجموعه انجام خواهد شد.

کنداکتور پخش تمام آثار بخش مسابقه ملی و بین الملل در سانس‌های مختلف، طی اطلاعیه‌ای از سوی کمیته دعوت جشنواره فیلم 100، در سایت جشنواره به نشانی www.100fest.ir قابل مشاهد است. علاقمندان به حضور در روز اکران می‌توانند کارت ورود را در لابی سینما آزادی به صورت حضوری از مدیریت تشریفات کمیته اکران درخواست کنند.

اکران همزمان فیلم‌های جشنواره دو شهر بوشهر، در ساحل مجتمع سینمای بهمن بوشهر و لاهیجان در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر همراه خواهد بود. اختتامیه جشنواره در روز جمعه ساعت 18:30 در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند برای دریافت کارت ورود مراسم اختتامیه با شماره تلفن 886504818 تا 20 تماس بگیرند.