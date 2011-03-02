حراج شمش طلا آغاز شد/ کاهش قیمت انواع سکه

محمد کشتی‌آرای در گفتگو با مهر از آغاز حراج شمش طلا و سکه توسط بانک کارگشایی از ساعت دو بعدازظهر امروز چهارشنبه خبرداد و گفت: میزان عرضه شمش طلا و سکه نامحدود خواهد بود، این درحالی است که این حراج می‌‎تواند بر قیمت‌طلا و سکه در بازار داخلی تاثیرگذار باشد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: پیش‌بینی می شود قیمت طلا در بازارهای جهانی در روزهای آتی افزایش یابد، اما با اقدامات بانک مرکزی، به نظر می‌رسد بتوان تا حدودی از افزایش قیمت در بازار داخلی جلوگیری کرد.

وی در تشریح علت افزایش نرخ طلا و سکه در روزهای اخیر تصریح کرد: با توجه به تحولات روزهای اخیر شمال آفریقا، قیمت نفت و طلا از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.

کشتی‌آرای گفت: قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم امروز در بازار 450 هزار تومان، سکه طرح جدید 397 هزار تومان، نیم‌سکه 197 هزار تومان، ربع سکه 107 هزار تومان بوده است، ضمن اینکه یک گرم طلای 18 عیار نیز 40 هزار تومان معامله شده است.

در روز سه شنبه قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۱۰ هزار تومان و همچنین هر گرم طلای زرد 18 عیار 39 هزار و 700 تومان بود.