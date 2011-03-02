قم بهترین مبدا برای تبیین اخلاق مهندسی است

امین مقومی در حاشیه سومین اجلاس گروههای تخصصی عمرانی که صبح چهارشنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار (س) قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به جایگاه مذهبی شهر قم ابراز داشت: با توجه به ضرورت نهادینه کردن اخلاق مهندسی و با توجه به جایگاه مذهبی شهر قم، این شهر میتواند بهترین مبدا برای تبیین اخلاق مهندسی باشد.
وی در ادامه با اشاره به برگزرای اولین اجلاس عمومی گروههای تخصصی عمران سراسر کشور در تیرماه سالجاری در برج میلاد ابراز کرد: در این جلسه مقرر شد این اجلاس هر سه ماه یکبار برگزار شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پنجم اسفندماه با عنوان روز مهندس نامگذاری شده است و با موافقت سایر استانها مقرر شد دوره سوم این اجلاس در استان قم برگزار شود.
دبیر سومین اجلاس گروههای تخصصی عمران سراسر کشور با اشاره به برگزاری دو روزه این همایش عنوان داشت: در روز دوم همایش به شکل عمومی و با عنوان اخلاق مهندسی بایدها نبایدها برگزار میشود.
وی با اشاره به فراخوان مقاله در این رابطه بیان کرد: بعد از فراخوان مقاله ۱۵ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که در همایش اخلاق مهندسی از ۳ مقاله برتر تجلیل میشود.
دبیر علمی همایش اخلاق مهندسی تجلیل از مهندسان برتر، پژوهشگران برتر در این حوزه، تحلیف سوگندنامه مهندسی و رونمایی از تمبر یاد بود را از جمله برنامههای این روز عنوان کرد.
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