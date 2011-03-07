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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۰۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: رازداری و حفظ آبروی دیگران از اصول اخلاقی مهمی است که نادیده گرفتن آن، فاش کننده راز را بی‌ارزش کرده، احترام و اطمینان از وی سلب خواهد شد.

 آیه روز:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَکُواْ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَلَمْ یَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً وَاللّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

آیا پنداشته‏اید که به خود واگذار مى‏شوید و خداوند کسانى را که از میان شما جهاد کرده و غیر از خدا و فرستاده او و مؤمنان محرم اسرارى نگرفته‏اند معلوم نمى‏دارد و خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است .

سوره توبه، آیه 16

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص) می فرمایند:

أدنی الکُفر أن یَسمَعَ الرَّجُلُ مِن أخیهِ الکَلِمَةَ فَیَحفَظَها عَلَیهِ یُریدُ أن یَفضَحَهُ بها

کمترین کفر این است که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن را نگهدارد تا او را با آن سخن رسوا کند.

وسایل الشیعه ج17 ص211

کد مطلب 1265457

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