42 میلیارد ریال برای ساخت مجتمعهای آبرسانی روستایی کردستان اختصاص یافت

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در سال جاری و از محل اعتبارات استانی و مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان اعتباری بالغ بر 42 میلیارد و 230 میلیون ریال برای ساخت و توسعه 15 مجتمع آبرسانی در روستاهای کردستان اختصاص پیدا کرده است.

وی هدف اصلی از اجرای این طرح‌ ها را تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای روستائیان استان کردستان عنوان کرد و گفت: با بهره ‌برداری از این طرح‌ ها جمعیتی بالغ بر هشت هزار و 744 خانوار روستایی در کردستان از نعمت آب سالم و بهداشتی برخودار می‌ شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در ادامه طرحهای یاد شده را شامل مجتمع ‌های آبرسانی جعفرآباد، آغیازی، گردیلان، خاندانقلی، گازرخانی، ناصرآباد، شیوه ده، اوباتو، مجتمع‌های آبرسانی بان ‌سعید و شیخ رش، میشیاو، آرندان، رستمان و مجتمع آبرسانی به روستای چراغ آباد عنوان کرد و بیان داشت: این طرح‌ ها در شهرستان‌های بیجار، دهگلان، کامیاران، بانه، دیواندره، سقز و سنندج اجرایی می ‌شوند .

رحیمی با اشاره به اینکه بیشترین اعتبار مصوب امسال به احداث مجتمع آبرسانی اوباتو واقع در شهرستان دیواندره با اعتبار 11 میلیارد و 110 میلیون ریال اختصاص پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: عملیات ساخت برخی از این مجتمع‌ ها از سال 85 آغاز شده که تا پایان سال مالی 89 به اتمام می ‌رسند و بقیه نیز در صورت تامین اعتبار در سال آینده به مرحله بهره برداری و افتتاح می رسند.

وی در پایان میزان اعتبار مورد نیاز برای احداث مجتمع ‌های یاد شده را در سال‌ های آینده بالغ بر 110 میلیارد و 820 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان استان انتظار می رود که سهم کردستان در حوزه آب و فاضلاب روستایی در بودجه سال آینده کشور با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه شود.