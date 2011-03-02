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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

42 میلیارد ریال برای ساخت مجتمعهای آبرسانی روستایی کردستان اختصاص یافت

42 میلیارد ریال برای ساخت مجتمعهای آبرسانی روستایی کردستان اختصاص یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان از اختصاص 42 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مجتمعهای آبرسانی در مناطق روستایی این استان خبر داد.

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در سال جاری و از محل اعتبارات استانی و مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان اعتباری بالغ بر 42 میلیارد و 230 میلیون ریال برای ساخت و توسعه 15 مجتمع آبرسانی در روستاهای کردستان اختصاص پیدا کرده است.

وی هدف اصلی از اجرای این طرح‌ ها را تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای روستائیان استان کردستان عنوان کرد و گفت: با بهره ‌برداری از این طرح‌ ها جمعیتی بالغ بر هشت هزار و 744 خانوار روستایی در کردستان از نعمت آب سالم و بهداشتی برخودار می‌ شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در ادامه طرحهای یاد شده را شامل مجتمع ‌های آبرسانی جعفرآباد، آغیازی، گردیلان، خاندانقلی، گازرخانی، ناصرآباد، شیوه ده، اوباتو، مجتمع‌های آبرسانی بان ‌سعید و شیخ رش، میشیاو، آرندان، رستمان و مجتمع آبرسانی به روستای چراغ آباد عنوان کرد و بیان داشت: این طرح‌ ها در شهرستان‌های بیجار، دهگلان، کامیاران، بانه، دیواندره، سقز و سنندج اجرایی می ‌شوند.

رحیمی با اشاره به اینکه بیشترین اعتبار مصوب امسال به احداث مجتمع آبرسانی اوباتو واقع در شهرستان دیواندره با اعتبار 11 میلیارد و 110 میلیون ریال اختصاص پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: عملیات ساخت برخی از این مجتمع‌ ها از سال 85 آغاز شده که تا پایان سال مالی 89 به اتمام می ‌رسند و بقیه نیز در صورت تامین اعتبار در سال آینده به مرحله بهره برداری و افتتاح می رسند.

وی در پایان میزان اعتبار مورد نیاز برای احداث مجتمع ‌های یاد شده را در سال‌ های آینده بالغ بر 110 میلیارد و 820 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان استان انتظار می رود که سهم کردستان در حوزه آب و فاضلاب روستایی در بودجه سال آینده کشور با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه شود.

کد مطلب 1265458

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