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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

در حوزه خدمات شهری؛

شهرداری تبریز رتبه برتر کشور را کسب کرد

شهرداری تبریز رتبه برتر کشور را کسب کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز از کسب رتبه برگزیده کشوری توسط شهرداری تبریز در حوزه خدمات شهری و پایدارسازی درآمدهای شهرداری در نمایشگاه جامع دستاوردهای شهرداری های کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ علیرضا نوین ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد: حضور موفق و چشمگیر شهرداری تبریز در نمایشگاه جامع دستاوردهای شهرداری های کشور که طی روزهای گذشته در تهران برپا شد، موجب شد تا شهرداری تبریز از سوی برگزارکنندگان این نمایشگاه بزرگ. تخصصی و نیز سازمان شهرداری های وزارت کشور به عنوان شهرداری برتر ایران در بخش خدمات شهری و پایدارسازی درآمدهای شهرداری انتخاب و معرفی شود.

نوین با اشاره به محورهای برپایی این نمایشگاه تخصصی و دلایل انتخاب شهرداری تبریز به عنوان شهرداری برتر کشور اظهار داشت: نمایشگاه مذکور با هدف معرفی و ارایه گزارش فعالیت ها و اقدامات سال های اخیر شهرداری های کشور در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی، سرمایه گذاری و توسعه و آبادانی شهری در محل مصلی بزرگ حضرت امام (ره) تهران و با حضور شهرداری های سراسر کشور برپا شده بود.

وی اضافه کرد: در ارزیابی های نهایی و تخصصی سازمان شهرداری های وزارت کشور، شهرداری تبریز به عنوان شهرداری برتر در حوزه خدمات شهری و نیز پایدارسازی درآمدهای شهرداری در بین شهرداری های ایران انتخاب شد و لوح تقدیر و تندیس ویژه این نمایشگاه را از سوی مسئولان سازمان شهرداری ها و وزارت کشور دریافت کرد. 

شایان ذکر است این چندمین عنوان و رتبه برتر کشوری طی سال  جاری است که نصیب شهرداری شهر تاریخی تبریز می شود، پیش از این و طی روزهای گذشته نیز علیرضا نوین به عنوان شهردار برتر کشور در اجرای طرح ملی آموزش شهروند الکترونیک از سوی ستاد آموزش های نوین کشور برگزیده شده بود.

کد مطلب 1265460

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