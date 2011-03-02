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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

"جدایی نادر از سیمین" و "پایان‌نامه" پروانه نمایش گرفتند

"جدایی نادر از سیمین" و "پایان‌نامه" پروانه نمایش گرفتند

جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انیمیشن "بانویی از ماه" به تهیه‌کنندگی مجید و حمید آقاگلیان و کارگردانی امیر مهرتاش مهدوی عنوان پروژه‌ای است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است. 

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های "جدایی نادر از سیمین" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اصغر فرهادی، "اخراجی‌ها 3" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود ده‌نمکی، "گلوگاه" به تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و کارگردانی محمد ابراهیم معیری، "پایان‌نامه" به تهیه‌کنندگی موسسه مرآت هنر و کارگردانی حامد کلاهداری و "خاک و آتش" به تهیه کنندگی محمد قهرمانی (موسسه شهید آوینی) و کارگردانی مهدی صباغ‌زاده پروانه نمایش صادر کرده است.

کد مطلب 1265461

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