به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انیمیشن "بانویی از ماه" به تهیه‌کنندگی مجید و حمید آقاگلیان و کارگردانی امیر مهرتاش مهدوی عنوان پروژه‌ای است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های "جدایی نادر از سیمین" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اصغر فرهادی، "اخراجی‌ها 3" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود ده‌نمکی، "گلوگاه" به تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و کارگردانی محمد ابراهیم معیری، "پایان‌نامه" به تهیه‌کنندگی موسسه مرآت هنر و کارگردانی حامد کلاهداری و "خاک و آتش" به تهیه کنندگی محمد قهرمانی (موسسه شهید آوینی) و کارگردانی مهدی صباغ‌زاده پروانه نمایش صادر کرده است.