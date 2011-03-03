مرد یخی 5 هزارساله که دوباره زنده شد/ پوست شما بدبوترین پوست دنیاست!

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان در هفته گذشته کشف کردند که موشهای نوزاد توانایی عجیبی در ترمیم قلبهای آسیب دیده دارند، روباتهای انسان نما در اولین مسابقه دوی ماراتن روباتها با یکدیگر به رقابت پرداختند و اولین روبات فضانورد سرانجام پس از ماهها انتظار همراه با ماموریت به یادماندنی شاتل دیسکاوری به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.

اینها تنها بخشی از اتفاقاتی است که در هفته گذشته دنیای علم و فناوری شاهد آن بود.

حراج خواهر دوقلوی فضاپیمای یوری گاگارین

این هفته حراجی Sotheby در نیویورک اعلام کرد که قصد دارد 12 آوریل 2011 همزمان با پنجاهمین سالگرد اولین سفر انسان به فضا کپسول Vostok 3Ka-2 را برای فروش به حراج بگذارد.

این کپسول، خواهر دوقلوی فضاپیمای Vostok 3Ka-3 است که در 1961 "یوری گاگارین"، فضانورد اتحاد جماهیر شوروی سابق را به مدار برد.

Vostok 3Ka-3 که همچنین با نام Vostok 1 شناخته می شود در آوریل 1961 یوری گاگارین را به مدت یک ساعت و 48 دقیقه به مدار زمین در ارتفاع 326 کیلومتری رساند.

کپسول Vostok 3KA-2 که قرار است در این حراج عرضه شود 20 روز قبل از سفر اولین انسان به فضا، یک آدمک و یک ماده سگ به نام "ستاره کوچولو" را به مدار برده و سالم و زنده آن را به زمین برگردانده بود.

پیش بینی می شود این کپسول که یک فضاپیمای کروی از جنس آلومینیوم به قطر 2.3 متر است بین 2 تا 10 میلیون دلار به فروش برسد.

انسان موجودی با بدبوترین پوست جهان

این هفته خبری درخصوص کشف اخیر دانشمندان دانشگاه "واگنینگن" منتشر شد که یک واقعیت شاید ناخوشایند را نشان می داد.

درحقیقت در حالی که انسانها همواره بر این باور بوده اند که بدن حیوانات نسبت به انسان از بوی ناخوشایندتری برخوردار است اما مطالعات نشان می دهند تعداد مواد بودار فرار بر روی پوست حیواناتی مانند پرنده ها و پستانداران بسیار کمتر از انسانها است. برای مثال بر روی پرهای مرغ و موهای زرافه تنها چند اسید کربوکسیل یافته شده است.

میکروارگانیزمهایی که بر روی پوست بدن انسان زندگی می کنند از مواد موجود بر روی پوست و تعریق بدن برای متابولیسم خود استفاده می کنند و مواد غیر فراّر را به مواد فراّر تبدیل می کنند. محققان با بررسی ساختار شیمیایی عرق بدن انسان دریافتند مواد فراّر موجود در عرق بدن می تواند عامل تعیین کننده ای برای انسان دوستی حشرات باشد در حالی که این حشرات می توانند ناقل بیماری های مهلک مانند مالاریا یا تب زرد باشند.

عرق بدن انسان ترکیبی پیچیده از دی اکسید کربن، آمونیاک، اسید لاکتیک و هفت اسید کربوکسیلی دیگر است که این اسیدها رایحه عرق را ایجاد کرده و همین هفت اسید کربوکسیلی حشرات را به شدت به سوی خود جذب می کند.

موشهای نوزاد قلبهای شکسته را ترمیم می کنند

در هفته ای که گذشت محققان دانشگاه تگزاس کشف کردند که موشهای نوزاد می توانند قلبهای شکسته و آسیب دیده خود را ترمیم کنند، عملکردی که در دوران بزرگسالی موشها غیر ممکن می شود و در عین حال می تواند در درمان اختلالات قلبی در انسانها تاثیرگذار باشد.

این دانشمندان، به منظور بررسی این پدیده پس از متولد شدن جنین پستانداران مطالعات خود را بر روی نوزاد موش آغاز کردند. آنها 15 درصد از بطن چپ قلب موشی یک روزه را برش دادند و زمانی که پس از 21 روز تمامی قلب موش خارج شد محققان مشاهده کردند 99 درصد از جراحت ایجاد شده ترمیم شده است.

بررسی های بعدی نشان داد عملکرد قلبهای ترمیم شده موشهای نوزاد با قلبهای سالم و دست نخورده موشها هیچ تفاوتی نداشته و به همان خوبی است. اما زمانی که همین عملیات بر روی قلب موشی 7 روزه انجام گرفت، قلب ترمیم نشد و محققان دریافتند قدرت التیام بخشی جراحات در موشها در این سن از بین می رود.



بازگشت مرد مومیایی یخی 5 هزار ساله به زندگی

اوتزی، یک مرد مومیایی یخی با قدمتی 5 هزار و 300 ساله است که در سال 1991 در یخ های کوه های آلپ در مرز میان ایتالیا و دره "اوتزتال" اتریش کشف شد و از آن زمان دانشمندان در تلاش برای کشف رازهای این مرد یخی بوده اند.

هفته گذشته مجله نشنال جغرافی آلمان پیش نمایش چهره بازسازی شده جدید مرد یخی را منتشر کرد. این چهره بازسازی شده از اول مارس 2011 در نمایشگاه "اوتزی 20، علم، تخیل، واقعیت" که موزه باستان شناسی بولتزانو در ایتالیا به مناسب بیستمین سالگرد کشف این مومیایی برگزار کرده است به نمایش گذاشته شد.

دو هنرمند هلندی به نامهای "آدری و آلفونس کنیس" این بازسازی جدید چهره "اوتزی" را انجام داده اند. این چهره بازسازی شده با استفاده از مدلهای سه بعدی از جمجمه و تصاویر مادون قرمز و پرتونگاری از مومیایی انجام شده است.

این تصویر، اوتزی را با یک لباس نیم تنه پهلوانی بدون آستین، عضلانی با ریش و موهای مردان کوهستان، چشمهای بلوطی رنگ و گونه های استخوانی آفتاب سوخته نشان می دهد.

وی در این عکس، ظاهری شبیه به چوپان یا کشاورز دارد که در تابستان از کوهستان عبور می کرده است و برپایه فرضیه هایی که بیان می دارند وی قبل از مرگ بیمار بوده خسته و پیر به نظر می رسد.

اولین رقابت دوی ماراتن روباتها در دنیا

اولین رقابت دو ماراتن روباتهای انسان نما در دنیا که از 24 تا 27 فوریه در شهر اوزاکای ژاپن برگزار شد هفته گذشته به کار خود پایان داد.

برنده این رقابت، به اندازه یک عروسک کوچک به نام Robovie-PC است که به عنوان اولین قهرمان ماراتن روباتیک جهان انتخاب شده است.

این روبات با اختلاف یک ثانیه توانست رقیب خود را در این ماراتن که اتمام آن دو روز به طول انجامید، شکست داده و به عنوان قهرمان جهان انتخاب شود.

درکل، سرعت متوسط روباتها در این رقابت ماراتن 0.77 کیلومتر بر ساعت بود و روبات Robovie-PC پس از 54 ساعت و 57 دقیقه و 50 ثانیه دویدن با چنین سرعتی توانست خود را به خط پایان برساند.

دیسکاوری بالاخره پرتاب شد

کهنه کارترین شاتل فضایی ناسا پس از سه دهه خدمت در ماموریتهای فضایی سرانجام و پس از تاخیری طولانی مدت آخرین سفر خود را به همراه اولین فضانورد روباتیک انسان نمای جهان انجام داد و با موفقیت همراه با شش سرنشین خود در کنار ایستگاه فضایی پهلو گرفت.

دیسکاوری، اتاقک دائمی و چند منظوره "لئوناردو" یا PMM ساخت آژانس فضایی اروپا و همچنین اولین فضانورد روباتیک به نام روبونات 2 را با خود به ایستگاه فضایی برد.

آغاز به کار نمایشگاه سبیت 2011

این هفته نمایشگاه سبیت 2011 که بزرگترین گردهمایی اروپایی در عرضه فناوریهای نوین است با حضور 4 هزار و 200 شرکت در هانوفر آلمان گشایش یافت. نمایشگاه سبیت آلمان روز دوشنبه 28 فوریه در هانوفر افتتاح شد و سه شنبه اول مارس کار خود را رسما آغاز کرد.

سبیت 2011 حول محور ایده "ابرهای محاسباتی" می چرخد. ابرهای محاسباتی سیستمهایی هستند که امکان ذخیره سازی اطلاعات را بر روی اینترنت بدون نیاز به نصب نرم افزارهای خاص بر روی رایانه و دیسکهای سخت فراهم می کنند.

علاوه بر موضوع ابرها، توسعه فناوریهای سه بعدی، تبلتها، تلفنهای همراه هوشمند و اینترنت پر سرعت از دیگر مقولاتی هستند که در سبیت 2011 به آنها توجه ویژه ای شده است.