رئیس جمهور کره جنوبی خواستار مذاکره با کره شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری یونهآپ، لی میانگ باک بار دیگر خواستار تغییر رفتار کره شمالی شد و از این کشور خواست به جای تمرکز بر تولید سلاحهای هسته ای کمی در جهت همکاری و گفتگو تلاش کرده و با پذیرفتن مسئولیت اشتباهات خود قدم در راه مصالحه و آشتی بردارد.

لی که در مراسم سالگرد قیام ضد ژاپنی 1919 سخن می گفت افزود: اکنون زمان مناسبی برای شکل دادن آینده ای بهتر در شبه جزیره کره است و کره جنوبی هر زمانی که کره شمالی اعلام آمادگی کند به میز مذاکره باز خواهد گشت.

اظهارات رئیس جمهور کره جنوبی در حالی بیان شد که کره شمالی با انتقاد از مانور نظامی مشترک این کشور با آمریکا که از دوشنبه به مدت11 روز آغاز شده تهدید کرده بود در صورت انجام این مانور به کره جنوبی حمله نظامی خواهد کرد.