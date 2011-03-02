صندوقهای سرمایه گذاری با رویکرد حمایت از صادرات تشکیل می شود

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های استان کردستان در حوزه توسعه صادرات کالا و مبادلات مرزی، لازم است که صندوق های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی با رویکرد صادراتی در این استان تاسیس و راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: برای توسعه صادرات و دستیابی به اهداف صادراتی کشور در برنامه توسعه پنجم، حمایت از بخش صادرات و تامین بخشی از سرمایه صادرکنندگان در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا این مهم به عنوان یک اولویت در استان کردستان دنبال می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: جهت پیشبرد چشم اندازهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش و توسعه صادرات کشور لازم است که بانک ها و موسسات مالی نیز با تامین بخشی از تسهیلات، ارتباط بهتری را با بخش صادرات داشته باشند .

اسراری افزود: موضوع سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های زیر ساختی صادرات و تامین منابع مالی، نقش اساسی در توسعه صادرات استان کردستان دارد بنابراین ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار می گیرد.

وی یادآور شد: طرح های هدایت صادرات، احداث سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان، احداث پایانه های صادراتی، تجهیز و توسعه بازارچه ها و گمرکات از جمله طرح های زیرساختی در کردستان است که در صورت ایجاد چنین صندوق هایی می توان در تامین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژ ها کمک قابل ملاحظه ای را به افراد متقاضی ارائه کرد.