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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

اداره استاندارد در مرز بین المللی مهران افتتاح شد

اداره استاندارد در مرز بین المللی مهران افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان محلی، اداره استاندارد در مرز بین المللی مهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی تاستان ایلام ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: این نمایندگی در زمینی به مساحت 480 متر مربع و با اعتبار شش میلیارد ریال در گمرک مرز بین المللی احداث شده است.

مسعود جوادی ادامه داد: این مرکز دارای آزمایشگاههای غذایی ، شیمیایی ، صنایع ساختمانی و معدنی است.

جوادی هدف از راه اندازی این نمایندگی را تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و تسهیل در امور اداری تجار و بازرگانان مرز بین المللی مهران عنوان کرد.

این مسئول نمونه برداری از یک هزار و 259 مرکز توزیع و عرضه کالا ، یک هزار و 69 مورد آزمایش محصولات در آزمایشگاه های این اداره کل ، 100 مورد آزمون انگ فلزات گرانبها ، 212 مورد تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی و اعلام جرم به 54 واحد تولیدی و 30 مورد پرونده حقوقی به مراجع قضایی را از برنامه های اداره استاندارد استان ایلام در 11 ماهه سال جاری عنوان کرد.

 

کد مطلب 1265465

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