80 درصد سند پنج ساله پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک کاظم مجتبایی ظهر چهارشنبه در دوازدهمین جلسه شورای مواد مخدر استان مرکزی افزود: این سند که به عنوان نقشه راه محسوب می شود برای اولین بار در کشور در این استان اجرا و مقابله، درمان و پیشگیری در این سند به صورت اصولی و علمی دیده شده است.

مجتبایی با تاکید بر اینکه دستگاههای مرتبط با اعتیاد ظرف یک هفته مهلت دارند برنامه های خود را به کمیته شورای مواد مخدر ارائه دهند، اظهار داشت: در این سند که سن اعتیاد، درجه وابستگی و حتی افزایش کشفیات نیز در آن منعکس می شود راهکاری را برای کاهش این آسیب خانمان سوز ارائه می شود.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با بیان اینکه پنج استان در کشور برای احداث مرکز ترک اعتیاد معتادان پرخطر و کارتون خواب مشخص شده اند که استان مرکزی نیز یکی از انها به شمار می آید گفت: این مرکز با ظرفیت 400 نفر به درمان اجباری معتادان می پردازد.

وی کل اعتبار مورد نیاز این مرکز را دو میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: در وهله اول 200 میلیون تومان از سوی وزارت کشور و 200 میلیون تومان آن از سوی استان تامین شده است که در فاز اول ظرفیت پذیرش 150 معتاد را داراست.