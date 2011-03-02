10 میلیون صندوق پست الکترونیک در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن کرباسیان ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در راستای تحقق دولت الکترونیک موتور جستجوگرملی راه اندازی و طراحی 10 میلیون صندوق پستی الکترونیکی، افزود: هم اکنون یک میلیون نفر از خدمات صندوق پست الکترونیک در کشور بهره مند شده اند.

وی از برخورداری شرکت پست از نرم‌ افزار آنلاین دفاتر پستی در سطح کشور خبر داد و بیان داشت: با نصب این نرم‌افزار ضمن ارسال مکانیزه مرسولات پستی، ارسال و دریافت کنندگان مرسوله با کدهای رهگیری از وضعیت مرسوله آگاه می شوند.

مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به جابجایی بیش از 800 میلیون مرسوله توسط شرکت پست طی سال گذشته و 650 میلیون مرسوله از ابتدای سالجاری تا کنون، اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، جابجایی مرسوله توسط شرکت پست باعث کاهش سفرهای درون شهری شده است.

کرباسیان با اشاره به ایجاد فروشگاههای مجازی در راستای خرید اینترنتی کالا توسط شرکت پست، بیان داشت: اجرای این طرح نیز در کاهش سفرهای درون و برون شهری موثر بوده که در صدد توسعه این فروشگاهها برای خرید بیشتر مردم بصورت اینترنتی هستیم .

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور، افزود: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اجرای طرح های مختلف در جابجایی مرسوله های پستی نقش مهمی در کاهش سفر های درون شهری داشته است .

وحید جلال زاده با اشاره به تنوع خدمات و فعالیت های شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بر اطلاع رسانی بیشتر این خدمات این شرکت به مردم تاکید کرد.