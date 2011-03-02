افتتاح بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر، آرزوی دیرینه ای که تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مرضیه وحید دستجردی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر در سخنانی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین خدمات دولت سفرهای استانی است، اظهار داشت: یکی از اهداف سفر من به این شهرستان بررسی و حل مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان این شهرستان است.

وی با اشاره به افتتاح بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پلدختر، اظهار داشت: با وجود اینکه بهره برداری از این بیمارستان به یک آرزو برای مردم این شهرستان بود پس از 20 سال بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر به بهره برداری رسید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 12 پزشک متخصص در این بیمارستان مشغول به کار شده است، بیان داشت: این در حالیست که باید در این بیمارستان پنج پزشک متخصص وجود داشته باشد که با توجه ویزه وزارت بهداشت به 12 متخصص رسیده است.

وحید دستجردی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این بیمارستان دیگر رفت و آمد های پرمخاطره جاده پلدختر- خرم آباد حذف خواهد شد یادآور شد: شهرستان پلدختر سومین شهرستان لرستان از نظر جمعیت است که باید کارهای بزرگ دیگری در این شهرستان به همت مسئولان انجام شود.

وی به کمبود برخی تخصصها در این بیمارستان اشاره کرد و افزود: قصد داریم که در این بیمارستان پزشکهای متخصص در بخش های قلب و اورتوپدی را چند روز در هفته مستقر کنیم.

بنابر این گزارش پس از گذشت 24 سال از کلنگ زنی بیمارستان پلدختر در سال 1364مراسم بهره برداری از این بیمارستان چهارشنبه با حضور مرضیه وحید دستجردی برگزار شد تا بیمارستانی که به عمر بسیاری از بیماران کفاف نداد بالاخره افتتاح شود.