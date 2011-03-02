شش هزار نفر از قزوین عازم مناطق جنوب کشور می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مهدی طاهرخانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین اظهارداشت: اعزام کاروان های راهیان نور همه ساله به منظور آشنایی گروههای مختلف مردم با مناطق عملیاتی در جنوب و غرب کشور صورت می گیرد که این کار در انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل آینده بسیار تاثیر گذار بوده است.

وی افزود: گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران و انتقال دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس وظیفه ای همگانی است که با استقبال خوب جوانان و نوجوانان و نیز خانواده ها شاهد افزایش اعزام کاروان ها در هر سال هستیم.

سرهنگ طاهرخانی یادآورشد: امسال مقر شد تا دانش آموزان در دو مرحله به مناطق عملیاتی اعزام شوند که مرحله اول برای تکمیل دروس آمادگی دفاعی سه هزار دانش آموز برنامه ریزی شد که تاکنون یک هزار و 400 نفر اعزام شده اند و یک هزار و 600 نفر از 14 اسفند ماه امسال بتدریج به جنوب اعزام می شوند.

25 اسفندماه آغاز مرحله دوم اعزام کاروان راهیان نور

فرمانده سپاه ناحیه قزوین همچنین تصریح کرد: از 25 اسفندماه امسال تا 14 فروردین ماه سال آینده اعزام کاروان راهیان نور در قزوین آغاز می شود و در مجموع شش هزار نفر در این کاروانها شرکت خواهند کرد.

وی مدت زمان اعزام هر کاروان را شش روز اعلام کرد و گفت: کاروان راهیان نور در مناطق جنوب از شلمچه، طلائیه، شوش، عملیات فتح المبین، بدر، رمضان، هویزه، دهلاویه، خرمشهر، بندر خرمشهر، بازدید خواهند کرد و ضمن دیدن یادمان شهدا با مناطق عملیاتی آشنا می شوند.

طاهرخانی از آموزش راویان جوان برای استفاده در اعزام کاروانهای راهیان نورهم خبر داد و گفت: تاکنون 28 راوی جوان آموزش های تئوری را گذرانده اند که پس از حضور در مناطق عملیاتی و طی دوره عملی از آنها به عنوان راوی کاروانها استفاده خواهیم کرد.

اعزام کاروانهای راهیان نور سه برابر شده است

سرهنگ طاهرخانی از استقبال خوب مردم برای شرکت در کاروانهای راهیان نور خبرداد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود دو هزار نفر در این کاروانها شرکت کردند در حالی که این تعداد در سال جاری با بیش از شش هزار نفر، سه برابر شده است.

وی هزینه اعزام هر نفر به مناطق عملیاتی را یک میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: برای هر نفر برای اسکان، رفت و آمد، تغذیه، پذیرایی، راوی حدود یک میلیون ریال هزینه می شود که از افراد شرکت کننده در این کاروانها 200 هزار ریال دریافت می شود و بقیه هزینه ها توسط ارگانهای ذیربط تامین می شود.

فرمانده سپاه ناحیه قزوین یادآورشد: هر سال نمایشگاهی با عنوان ره آورد سرزمین نور برپا می شود که تصاویر افراد شرکت کننده در کاروانها و برنامه های فرهنگی به صورت عکس در معرض دید عموم قرار می گیرد.