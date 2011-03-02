شماره دوم "پلیس فیلم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مسئول این نشریه سعید الهی و علی اکبر عبدالعلی‌زاده سردبیری آن است. دومین شماره نشریه تحلیلی ـ خبری جشنواره فیلم پلیس شامل یادداشت‌هایی از علیرضا سجادپور مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد، سعید الهی قائم مقام جشنواره چهارم فیلم پلیس، حمید دهقان‌پور استاد دانشگاه هنر و برخی از محققان و جامعه شناسان چون مصطفی اقلیما، مهدی سلطانی و همچنین فاطمه رهبر و داریوش قنبری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

در بخش دیگری از این نشریه گفتگوهای علی سلطانی دبیر این دوره از جشنواره فیلم پلیس، سردار سید حسن بتولی رئیس پلیس آگاهی کشور، آیت‌الله محمدعلی تسخیری و سردار حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی را می‌خوانیم.

گفتگو با سرهنگ دکتر بهرام بیات جانشین معاون اجتماعی ناجا و مطالبی از جواد طوسی، مسعود آب پرور، محمدرضا هنرمند، مرضیه برومند، راما قویدل، بیژن بیرنگ، محمدمهدی عسگرپور، اصغر هاشمی و همایون اسعدیان از دیگر بخش‌های خواندنی این نشریه است.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس 11 تا 14 تیرماه سال 90 توسط معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برگزار می‌شود.