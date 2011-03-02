یک سال درخشان و پرجایزه برای فیلم "در دنیایی بهتر"

به گزارش مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این نخستین موفقیت سینمای دانمارک در مراسم اسکار ظرف بیست و دو سال گذشته بود.

بیست و دو سال پیش سینمای دانمارک در دو سال متوالی با موفقیت‌های کم نظیری روبرو شد. در سال 1989 فیلم "ضیافت بابت" ساخته گابریل اکسل برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد و یک سال بعد فیلم "پله فاتح" ساخته بیل اگوست این افتخار را تکرار کرد.



اما "در دنیایی بهتر" طی یک سال گذشته در جشنواره‌های معتبری به نمایش درآمد و مورد تحسین قرار گرفت. ماه گذشته هم این فیلم در مراسم گلدن گلوب جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. فیلمنامه "در دنیایی بهتر" را به یر با همکاری آندرس توماس ینسن نوشته‌اند.

این دو نگارش فیلمنامه فیلم قبلی به یر با عنوان "پس از ازدواج" را بر عهده داشته‌اند. فیلمی که در سال 2007 نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان بود. "در دنیایی بهتر" سومین فیلم پر فروش سینماهای دانمارک بود و 000/415 نفر به تماشای آن نشستند.

اما این فیلم از سوی آکادمی فیلم دانمارک نامزد جایزه بهترین فیلم جوایز سالانه سینمای این کشور (موسوم به رابرت ) شناخته نشد. هر چند ترینه دیرهولم بازیگر فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن این جوایز را دریافت کرد. "در دنیایی بهتر" بهار آینده در آمریکا و چند کشور دیگر اکران می‌شود.