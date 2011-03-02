  1. استانها
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

شهر زنجان محرومترین نقطه استان در استقرار کتابخانه های عمومی است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر نهادکتابخانه های عمومی استان زنجان با تأکید بر اینکه در حال حاضر اکثر شهرهای استان مجهز به کتابخانه هستند، گفت: در مرکز استان به ازای هر 42 هزار نفر یک باب کتابخانه وجود دارد که از این حیث محرومترین منطقه در استان است.

محمد ربیع احمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به برخی مشکلات حوزه کتابخانه‌های استان، از بدهی 312 میلیون تومانی این بخش خبر داد و افزود: 50 درصد رایانه‌های موجود در این بخش، رایانه های از رده خارج بوده و قادر نیستند نرم‌افزارهای جدید را پشتیبانی کنند که امیدواریم این مشکل نیز در آینده نزدیک رفع شود.

وی با بیان اینکه تعداد چهار باب کتابخانه در چند سال اخیر توسط خیرین در استان احداث شده است، ادامه داد: برای اولین بار در کشور شاهد احداث کتابخانه‌ ویژه نابینایان در استان زنجان خواهیم بود.
 
احمدخانی افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته هشت پروژه امور کتابخانه استان زنجان در دست مطالعه یا احداث است. 
  
مدیر نهادکتابخانه های عمومی استان زنجان  افزود: با افتتاح این تعداد کتابخانه 38 هزار و 492 مترمربع به زیربنای کتابخانه های استان افزوده خواهد شد.

احمد خانی گفت: امسال پنج هزار و 182 عنوان کتاب در اختیار اعضای کتابخانه های استان زنجان به امانت گرفته شده است. 
 
