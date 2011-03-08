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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۰۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: شیطان هرلحظه در کمین انسان است تا از کوچکترین غفلت برای هدایت وی در مسیر گمراهی و گناه استفاده کند، با توکل همیشگی به خداوند متعال و تمرکز بر انجام امور خیر و انسانی در کنار مسائل روزمره زندگی، راه را برای هرگونه فعالیت شیطان ببندیم.

 آیه رور:

لِیَجْعَلَ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَفِی شِقَاقٍ بَعِیدٍ .

تا آنچه را که شیطان القا مى‏کند براى کسانى که در دلهایشان بیمارى است و [نیز] براى سنگدلان آزمایشى گرداند و ستمگران در ستیزه‏اى بس دور و درازند .

سوره حج، آیه 53

حدیث امروز:

امام علی (ع):

مَا جَفَّتِ الدُّموعُ إلّا لِقَسوَةِ القُلوب وَ ما قَسَتِ القُلوبُ إلّا لِکَثرَةِ الذُّنوب.

چشمها خشک نمی شود مگر به خاطر قساوت قلب و دلها قساوت پیدا نمی کند مگر به سبب زیادی گناه.

وسائل الشیعه، ج76 ، ص45

کد مطلب 1265478

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