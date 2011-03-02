نزدیک بود تمام زحماتمان هدر رود/ مدعی اصلی قهرمانی را شکست دادیم

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی ارزشمند این تیم برابر الهلال عربستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی بسیار سختی بود اما توانستیم با عملکرد خوب و منطقی بازیکنان تیم الهلال که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیاست، را در خانه اش شکست دهیم که این پیروزی بسیار مهمی بود.

وی ادامه داد: گرچه در یک دقیقه آخر و پس از به ثمر رسیدن گل نخست تیم الهلال حتی نزدیک بود این پیروزی را با تساوی عوض کرده و تمام زحماتمان هدر رود اما بازیکنان در دقایق پایانی به خوبی مقاومت کرده و در گام نخست سه امتیاز با ارزش را کسب کردند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه سپاهان در اکثر دیدارهایش در کشور عربستان طی سالیان اخیر موفق ظاهر شده است، تاکید کرد: ما همه تیم‌های عربستانی را در شهرشان شکست داده‌ایم. الاتحاد را در جده، الشاب را در ریاض و شب گذشته هم الهلال را در خانه اش مغلوب کردیم و این بیانگر آن است که سپاهان تیم بسیار قدرتمندی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فشرده بودن سفر سپاهان نمی‌توانند بازی تیم‌های الاتحاد و پرسپولیس را از نزدیک تماشا کنند، افزود: امیدوارم پرسپولیس بتواند امروز الاتحاد را شکست دهد زیرا هر چقدر تیم‌های ایرانی برابر تیم‌های عربستانی پیروز شوند از یک سو به سود فوتبال ایران است و از سوی دیگر این پیروزی‌ها همه مردم کشورمان را خوشحال می‌کند.

بصیرت در پاسخ به این سئوال که چه اتفاقی افتاد از تیم شما برای ورود به عربستان انگشت نگاری صورت نگرفـت؟، اظهار داشت: زمانی که برای قرعه کشی مسابقات به مالزی رفته بودیم، در آنجا با سامی جابر که یکی از مدیران تیم الاتحاد است گفتگو کردیم و از ایشان خواستیم شرایطی را فراهم کنند تا تیم ما بدون هیچ گونه مشکلی وارد عربستان شود. برای ما هم رفتار آنها بسیار عجیب بود زیرا کمتر از 5 دقیقه معطل شدیم. مطمئنا ما باید اقدام آنها را در اصفهان جبران کنیم.

وی افزود: امروز بازی تیم‌های الجزیره امارات و الغرافه قطر را هم تماشا کردیم، آنها تیم‍‌های قدرتمندی هستند و قطعا کارمان در بازی مقابل آنها در اصفهان سخت است. البته با توجه به کادرفنی و بازیکنان با کیفیتی که در اختیار داریم، این توانایی را داشته که در دو بازی آینده خانگی خود به پیروزی دست یافته و شانسمان را برای صعود به مرحله بعدی بسیار بیشتر کنیم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در مورد برخورد امیر قلعه‌نویی با محسن بنگر در پایان دیدار این تیم مقابل الهلال تصریح کرد: من به عنوان سرپرست تیم فشار زیادی را تحمل می‌کنم چه برسد به سرمربی تیم. در آن لحظات ما گل بدی را روی اشتباه بنگر دریافت کردیم و حتی ممکن بود آن اشتباه باعث شود پیروزی را از دست بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: خود بنگر هم به خاطر آن اشتباه ناراحت‌تر از همه بود ولی خوشبختانه ما دو گل را در جریان بازی زده بودیم و این مسئله باعث شد گل الهلال تاثیری در پیروزی ما نداشته باشد.

بصیرت در پایان با بیان اینکه احسان حاج صفی تنها مصدوم این تیم است که بزودی وضعیتش مشخص خواهد شد، گفت: به خاطر فاصله زمانی اندک تا بازی‌‍مان در لیگ برابر شهرداری تبریز باید هر چه زودتر به اصفهان برگردیم به همین دلیل برنامه ما برای زیارت خانه خدا و مدینه منوره بسیار فشرده شده است.

دیدار تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و سپاهان ایران در هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که سه‌شنبه شب در ورزشگاه ملک فهد ریاض برگزار شد، در نهایت با پیروزی 2 بر یک تیم سپاهان به پایان رسید.