شهادت سه فلسطيني در حمله شبانه نظاميان صهيونيست به شهر قديمه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره، فادي سردان 25 ساله ، مجدي مرعي 23 ساله و جهاد ابو صالحيه 25 ساله سه عضو گردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح به رياست ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين هستند كه بدست كماندوهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيدند.

منابع پزشكي فلسطين گفتند: كماندوههاي اسراييلي ضمنا 5 فلسطيني را در شهر قديمه مجروح كردند.برحسب ادعاي منابع اسراييلي، اين سه فلسطيني كشته شده قصد تيراندازي به سوي نيروهاي اسراييلي داشتند كه با حمله انها مواجه شدند.

شاهدان عيني گفتند : دستكم 10 كماندوي اسراييلي با لباس شخصي سوار بر يك خودرو وارد منطقه راس العين در شهر قديمه شدند وخودروحامل اين سه عضو گردانهاي شهداي الاقصي را به رگبار گلوله بستند كه منجربه شهادت آنها شد.

به دنبال اين حمله ددمنشانه بلافاصله آمبولانسها براي انتقال اجساد به بيمارستان خود را به محل حادثه رساندند اما با رگبار شديد نيروهاي اسراييلي مواجه شدند كه اين اقدام خشونت آميزمنجر به زخمي شدن دستكم 5 فلسطيني ديگر شد .

دراردوگاه عسكرآوارگان فلسطيني درنزديكي نابلس يك نوجوان فلسطيني به نام شادي جباره 12ساله به ضرب گلوله نظاميان اسراييلي به شهادت رسيد ودرهمين حمله دو كودك ديگر فلسطيني نيز به شدت زخمي شدند .

اين اقدام اسراييليها ساعاتي پس ازعمليات شهادت طلبانه يك نوجوان فلسطيني در بازارتره بار صهيونيستها درشهر تل آويو كه منجر به هلاكت چهار اسراييلي و زخمي شدن بيش از 40 تن شد صورت گرفت .



شائول موفازوزير جنگ رژيم صهيوينستي فلسطينيها را تهديد به اقدامات تلافي جويانه كرده است و به نيروهاي اين رژيم دستور داده عمليات نظامي خود را عليه فلسطينيها با هدف از بين بردن آنچه كه وي ازآن به عنوان "سازمانهاي تروريستي فلسطيني" ياد مي كند از بين ببرند.

اين درحالي است نظاميان رژيم صهيونيستي صبح امروز سه باب از منازل اعضاي گردانهاي شهداي الاقصي وابسته جنبش فتح را تخريب كردند.

ازسوي ديگرارتش اشغالگرقدس شب گذشته مدعي شده كه درنزديكي رفح درجنوب نوارغزه تونلي به عمق 8 مترباعرض صدها متركه به منظور قاچاق اسلحه از مصر مورد استقاده قرار مي گيرد كشف شده است.

اين منابع اسراييلي گفتند: ورودي اين تونل كه با موادي خاصي پوشانده شده بود توسط نيروهاي اسراييلي با مواد منفجره تخريب شد.