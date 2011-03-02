ناباروری سومین علت طلاق در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید‌مهدی احمدی روز چهارشنبه در کنگره باروری و ناباروری ایران در سالن همایشهای رایزن گفت: آمار ناباروری بالاست و بیمه ‌ها هنوز خدمات درمانی ناباروری را پوشش نمی‌دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن باروری و ناباروری ایران اظهار داشت: در خصوص ناباروری، بیمه‌ها خدمات درمانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و همین مسئله منجر به نگرانی خانواده‌ها شده است.

وی با اشاره به نظر مستقیم رئیس جمهوری مبنی بر اینکه هزینه‌های درمان ناباروری باید تحت پوشش بیمه ‌ها قرار گیرد، افزود: متاسفانه در این خصوص هنوز هیج اقدامی انجام نشده است.

احمدی ادامه داد: از آنجا که هزینه‌های باروری بسیار سنگین است، همین مسئله موجب شده که زوجهای نابارور برای تامین هزینه‌های درمانی تمام دارایی خود را بدهند یا وامهای سنگین دریافت کنند.

عضو کمیته حمایت از بیماران نابارور، نبود چتر حمایتی را مهمترین مشکل زوجهای نابارور دانست و گفت: این مسئله معضلات اجتماعی زیادی خصوصا برای زنان به وجود می‌آورد.

وی به هزینه‌های درمانی ناباروری اشاره کرد و افزود: عمل لقاح آزمایشگاهی که IVF نام دارد در مراکز دولتی 1.5‌میلیون تومان هزینه دارد اما در مراکز خصوصی این عمل بین 2 تا 3 میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

احمدی ادامه داد: 50 مرکز درمان ناباروری در ایران فعالیت دارد که از این بین 12 مرکز فعالتر هستند. همچنین در استانهای چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان مرکزی برای درمان ناباروری وجود ندارد. به همین خاطر باید در هر استان یک تا دو مرکز باید در این زمینه فعالیت کند.

هفدهمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروی ایران امروز در سالن همایشهای رایزن با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد.