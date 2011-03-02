30 درصد خطوط انتقال آب روستای بوشهر فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد پردل بعد ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این امر باعث شده هدر رفت آب در خطوط آبرسانی روستایی استان می شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات نوسازی و مرمت این شرکت حوابگوی اصلاح این میزان خطوط آبرسانی نیست، افزود: با توجه به اعتبارات تخصیصی، سالانه سعی می شود به طور میانگین دو هزار و500 کیلومتر نوسازی می شود.

پردل با بیان اینکه شرکت آبفار استان بوشهر برای مصرف بهینه این مایه حیات فعالیتهای گسترده آموزشی و اطلاع رسانی در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: جشنواره آب که هر ساله در مدارس روستایی استان برگزار می شود یکی از این اقداماتی است که تأثیر بسزایی در توجه بیشتر دانش آموزان و خانواده ها به مشکلات تأمین و انتقال آب داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: در مناطقی که تاکنون این جشنواره برگزار شده شاهد کاهش مصرف آب بوده ایم.

وی از کاهش زمان تعمیر خطوط و تاسیسات آبی بوشهر در حداقل زمان خبر داد و گفت : با انجام مطالعات و شناسایی مناطق بحرانی، خطوط و شبکه های فرسوده و تمرکز بر روی اصلاح آنها و اجرای به موقع عملیات نگهداری در سال آینده، تعمیر و زمان رفع آن به حداقل رسیده و به استاندارد موجود نزدیک شده ایم .

پردل اظهار داشت: استقرار سیستمهای نوین و اجرای مدیریت پیشگرانه (PM) در قبال حوادث، کاهش شکستگیهای احتمالی در خطوط و افزایش بهره وری و طول عمر تاسیسات آبی را در پی خواهد داشت .