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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

فروش مواد محترقه در استان زنجان ممنوع است

فروش مواد محترقه در استان زنجان ممنوع است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون دادستان استان زنجان با اشاره به ممنوعیت فروش مواد محترقه در استان زنجان گفت: با تدابیر اتخاذ شده اصناف متخلف در زمینه فروش مواد محترقه در این استان پلمپ خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نصرالله فتحی صبح چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان زنجان افزود: با همکاری نیروی انتظامی با مسئولان هر صنف یا واحدی که به صورت غیرقانونی به فروش مواد محترقه اقدام کنند برخورد و این صنوف و واحدها پلمپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه همزمان با پایان سال به زندانیان سابقه دار مرخصی داده نخواهد شد، ادامه داد: افراد سابقه دار آزاد شده نیز تحت مراقبت و کنترل قرار خواهند گرفت.

فتحی افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده کشیک های زیرمجموعه دستگاه دادگستری از اسفندماه جاری 27 تا 15 فرودین ماه سال آینده فعال و به متقاضیان خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند داد.

معاون دادستان زنجان با اشاره به اینکه برای رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی کشیک های حل اختلاف شیفت صبح و بعداز ظهر فعال خواهند بود افزود: بیشترین حوادث تعطیلات نوروزی مربوط به بحث تصادفات است که با تدابیر لازم در کوتاهترین زمان ممکن پرونده های مراجعه کنندگان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 


 

کد مطلب 1265483

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