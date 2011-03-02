فروش مواد محترقه در استان زنجان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نصرالله فتحی صبح چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان زنجان افزود: با همکاری نیروی انتظامی با مسئولان هر صنف یا واحدی که به صورت غیرقانونی به فروش مواد محترقه اقدام کنند برخورد و این صنوف و واحدها پلمپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه همزمان با پایان سال به زندانیان سابقه دار مرخصی داده نخواهد شد، ادامه داد: افراد سابقه دار آزاد شده نیز تحت مراقبت و کنترل قرار خواهند گرفت.

فتحی افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده کشیک های زیرمجموعه دستگاه دادگستری از اسفندماه جاری 27 تا 15 فرودین ماه سال آینده فعال و به متقاضیان خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند داد.

معاون دادستان زنجان با اشاره به اینکه برای رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی کشیک های حل اختلاف شیفت صبح و بعداز ظهر فعال خواهند بود افزود: بیشترین حوادث تعطیلات نوروزی مربوط به بحث تصادفات است که با تدابیر لازم در کوتاهترین زمان ممکن پرونده های مراجعه کنندگان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.



