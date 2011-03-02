باند جعل اسکناس در بوشهر متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از بوشهر، با تلاش و پیگیری های اطلاعاتی عملیاتی یک باند جعل اسکناس و شرارت در شهرستان دشتی شناسایی و شش نفر از اعضای این باند هم دستگیر شدند .

عوامل این باند علاوه بر جعل و سوء استفاده از اسکناس های تقلبی، سابقه شرارت در منطقه و سرقت اموال و احشام مردم را نیز داشته اند.

همچنین متهمان در جریان شرارتهای خود یکی از نیروهای ایست بازرسی نیروی انتظامی را با سلاح گرم مجروح کرده اند .