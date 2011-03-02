باند جعل اسکناس در بوشهر متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از بوشهر، با تلاش و پیگیری های اطلاعاتی عملیاتی یک باند جعل اسکناس و شرارت در شهرستان دشتی شناسایی و شش نفر از اعضای این باند هم دستگیر شدند.
عوامل این باند علاوه بر جعل و سوء استفاده از اسکناس های تقلبی، سابقه شرارت در منطقه و سرقت اموال و احشام مردم را نیز داشته اند.
همچنین متهمان در جریان شرارتهای خود یکی از نیروهای ایست بازرسی نیروی انتظامی را با سلاح گرم مجروح کرده اند.
براساس این گزارش متهمان در زمان درگیری با نیروهای اطلاعاتی مبادرت به تیراندازی می کنند که در نتیجه یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه سلاح کلت کمری هم از آنها کشف و ضبط شد.
نظر شما